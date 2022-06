D’estate abbiamo voglia e bisogno di consumare dei pasti freschi e leggeri. Di solito sono insalatone di verdure o antipasti, ma in molti scelgono anche di preparare gustose insalate di riso.

In estate di solito evitiamo le lunghe preparazioni come i brasati di vitello o i risotti per essenzialmente due ragioni. Da una parte non abbiamo voglia di mangiare dei piatti pesanti e dall’altra non vogliamo riempire la cucina di calore.

Di conseguenza, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno analizzato i volantini dei maggiori discount e supermercati italiani per proporre al Lettore alcune interessanti offerte.

Infatti, non solo melone e anguria ma anche tutti questi ingredienti freschi e appetitosi, li troviamo scontati in questi giorni nei discount e supermercati.

Le Cucurbitaceae

Il piatto composto da prosciutto e melone è un grande classico italiano. Per poterlo fare serve un melone di qualità, che possiamo trovare nei centri Pam a 1,29 euro al chilo. Parliamo del melone retato, mentre se vogliamo il melone giallo lo troviamo sempre da Pam a 1,39 euro al chilo. Al Penny market, invece, troviamo il melone gialletto a 1,49 euro al chilo, mentre al Tuodì i meloni retati sono a 0,99 euro al chilo.

Il Carrefour Market propone il melone mantovano IGP a 2,89 euro al chilo, mentre l’Eurospin offre i meloni gialli a 0,99 euro al chilo. Il melone liscio della Lidl sta a 2,29 euro al chilo.

Per quanto riguarda le angurie, troviamo quelle mini al Penny market a 0,99 euro al chilo, mentre al Conad superstore la cocomerina baby a 0,69 euro.

Non solo melone e anguria ma anche tutti questi ingredienti estivi in offerta al discount e supermercati

Ci sono anche altri frutti che meritano la nostra attenzione. Ad esempio, le pesche sono al centro di molte promozioni. Al Tuodì ad esempio possiamo trovare il cestino di pesche rosse, polpa gialla a 1,95 euro al chilo. Nei Conad city invece abbiamo le nettarine gialle a 1,99 euro al chilo, mentre, per la stessa categoria di prodotto, l’Eurospin le offre a 1,79 euro al chilo.

Un chilo di pesche gialle alla Crai viene 1,99 euro, mentre il discount MD propone le pesche tabacchiere a 1,79 euro al chilo.

