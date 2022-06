L’insalata di riso è un piatto tipicamente estivo che si consuma anche in spiaggia. Si tratta infatti di una preparazione gastronomica estremamente diffusa nelle famiglie italiane che riesce a soddisfare le esigenze di molte persone. Chi riesce a farla bene porta in tavola un piatto molto colorato, fresco e pieno di gusto. Tuttavia, sappiamo benissimo che c’è il grande rischio di creare un piatto molto insipido. Se non riusciamo ad amalgamare per bene gli ingredienti e non cuociamo bene il riso il risultato che avremo sarà colloso e con pochissimo sapore.

Infatti, nessuno ci pensa mai ma basta un ingrediente in più del solito e le nostre insalate di riso cambieranno gusto per sempre.

Un ingrediente e una seria procedura da rispettare

Prima di parlare dell’ingrediente da usare bisogna ricordare al Lettore la procedura esatta da seguire. In primo luogo dobbiamo scegliere la giusta tipologia di riso. Prendiamo infatti del riso a chicchi grossi che ha la caratteristica principale di conservare la cottura a lungo tempo. Inoltre, dobbiamo scolare il riso molto al dente, perché comunque continuerà il suo processo di ammollimento anche in scodella.

A questo punto dobbiamo evitare l’errore più comune: aggiungere tutti gli ingredienti che desideriamo allo stesso tempo e senza aver condito il riso prima. Infatti, aspettiamo che il riso si raffreddi e solo ora lo condiamo con l’olio e con il nostro ingrediente segreto. Parliamo dell’aceto di vino, meglio se bianco. L’aceto darà alla base dell’insalata di riso un tocco di sapidità in più che sarà perfetto per darle gusto. Possiamo anche usare il succo di limone al posto dell’aceto ma dovremo fare attenzione a non usarne troppo, altrimenti renderemo il tutto troppo acido.

Nessuno ci pensa mai ma basta un ingrediente per insaporire le insalate di riso e renderle gourmet

Questa sarà la base della nostra insalata di riso gourmet a cui dobbiamo aggiungere i nostri ingredienti. La prima cosa da aggiungere è il tonno sott’olio che però avremo precedentemente sgocciolato. L’olio che dobbiamo avere nella nostra insalata di riso è quello che vogliamo noi e non quello delle scatolette di tonno.

In seguito, dobbiamo andare ad aggiungere gli altri ingredienti che però avremo già condito. Partiamo dai pomodorini, conditi con olio e sale. Passiamo poi alle verdurine, che possiamo saltare un secondo in padella con un filo d’olio e un soffritto di scalogno. Possiamo aggiungere qualsiasi altro ingrediente che vogliamo, a patto si bilanci bene con tutto il resto.

Infine, ricordiamoci di consumare velocemente la nostra insalata di riso dato che più passa il tempo e meno gustosa sarà.

