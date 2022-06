Sul consumo di alcolici c’è un discorso da fare. Se da una parte birra e vino trovano certamente il loro spazio nella tradizione e nella cultura gastronomica del nostro popolo, dall’altra possono farci male. Specialmente se esageriamo gli effetti possono anche essere gravi e quindi è sempre meglio consultare prima il proprio medico. Fatta questa doverosa precisazione, è il momento di presentare le migliori offerte della settimana. Infatti, quando arriva l’estate e abbiamo voglia di rinfrescarci un po’, la birra o il vino bianco o rosato fresco sono davvero un’ottima soluzione. In particolare, ecco birra e vino in super offerta nei discount e supermercati.

I vari Carrefour e Penny Market

Partendo con le birre, segnaliamo alcune offerte molto interessanti. Al Carrefour Express troviamo la confezione di Ceres strong ale a 4,15 euro, 6 bottiglie per 990 ml. Sempre in questi supermercati troviamo la Bekcs a 1,05 euro per la bottiglia da 660 ml. Invece, al Carrefour Market troviamo la confezione da 3 bottiglie di Tennent’s super a 2,90 euro. La birra Peroni è in offerta per la confezione da 3 bottiglie a 1,69 euro. Infine, la Heineken è in offerta a 0,95 euro per la singola bottiglia.

Passando invece al gruppo Penny Market troviamo la birra Tuborg a 1,99 euro per la confezione da tre bottiglie. La birra Poletti 5 luppoli invece è a 1,39 euro, mentre la Radler Lemon Adelskronen la troviamo a 0,49 euro a bottiglia.

Birra e vino in super offerta in questi supermercati e discount del nostro quartiere

Per quanto riguarda il vino, invece, troviamo al Penny Market il Soave classico DOC a 1,99 euro. Sempre alla Coop troviamo il Garzellino IGT a 1,45 euro. Il Garzellino è un vino bianco secco e fruttato che arriva dall’Emilia Romagna e che è perfetto per antipasti di pesce o primi piatti di verdure. Al Carrefour Market troviamo il Sauvignon Alto Adige DOC Erste a 8,89 euro a bottiglia. Per chi ama i vini rosati, invece, bisogna scegliere il Li Reni Rosato Salento della casa Terre d’Italia. Lo troviamo sempre al Carrefour Market e si accompagna perfettamente agli antipasti leggeri e di formaggio. Bisogna ricordarsi soltanto di metterlo al fresco prima di servirlo, intorno ai 12 gradi.

