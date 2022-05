Il nostro Paese ha dato i natali a cantanti famosissimi e talentuosi nel corso della storia. L’ultima grande star che è riuscita a superare i confini nazionali è Laura Pausini, amatissima per la sua voce unica davvero in tutto il Mondo. Oggi vogliamo parlare di una giovane promessa della musica leggera, che sta già avendo grande successo all’estero. Spiegheremo perché è una promessa della musica latina internazionale questa cantante che ha già duettato con grandi star.

Un genere ibrido

La cantante di cui parliamo oggi è una giovane promessa che sta avendo un rapido successo. Si tratta di Yendry Fiorentino, che qualcuno ricorderà per la partecipazione a X Factor. Yendry è nata e cresciuta a Torino, ma le sue origini domenicane l’hanno portata ad esplorare sonorità latine. Dotata di grande talento, di una voce bellissima e di una grande presenza scenica, Yendry sta scalando le classifiche. Il genere della sua musica è davvero difficile da definire, perché mischia sonorità appartenenti a tradizioni diverse. Musica italiana e pop, R&B e jazz, la poliedricità di questa musicista non ha limiti. Nei primi lavori ha mischiato la musica elettronica a quella leggera, ma non teme la contaminazione con il rap, la trap, ritmi simili al reggaeton e altri ritmi ballabili.

È una promessa della musica latina internazionale ma è italianissima questa cantante torinese dalla voce che incanta

Chi ama i ritmi latini e la buona musica deve assolutamente conoscere Yendry, che ha già conquistato milioni di fan in tutto il Mondo. Poliglotta, Yendry canta in italiano, spagnolo ed inglese, portando lustro alla nostra meravigliosa lingua. Dopo i suoi singoli Barrio e Nena ha collaborato con importanti nomi affermati come Lous and the Yakuza e J Balvin. La sua live presso i Colours Studio ha emozionato e fatto innamorare milioni di fan. Il suo singolo con J Balvin, Instinto, ha realizzato più di quattro milioni di visualizzazioni su YouTube. Ora tutti aspettano l’album, che sicuramente ci delizierà con grandi sorprese.

Dopo la pandemia, Yendry ha ricominciato ad esibirsi dal vivo, sui social possiamo seguire le prossime date. Se amiamo la musica latina ballabile ma non volgare, dobbiamo assolutamente conoscere la musica di questa giovane promessa che, con la sua voce e i suoi testi, sta spopolando in Europa e in America.

Approfondimento

Chi è la star latina che sta facendo impazzire tutti e di cui sentiremo parlare presto