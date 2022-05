Quando si fa un viaggio o una gita fuori porta quello che si cerca, oltre a posti interessanti da visitare, è anche mangiare bene e spendere poco. E allora si può optare per un paese ricco di storia e con eventi particolari. Oppure per un posto di mare in cui godere di pace e aria fresca su una spiaggia bianca con mare cristallino. Oppure si può scegliere un posto che raccolga tutto questo. Non solo mare e buon cibo ma anche gente allegra, tradizioni interessanti e luoghi imperdibili da visitare.

E non serve uscire dall’Italia visto che il nostro Paese offre talmente tanto da guardare che una vita non basta per scoprire tutte le sue meraviglie. E magari riscoprire posti già visti e guardarli con occhi nuovi.

Un paradiso tutto da scoprire

“Napule è mille colori”, cantava un certo Pino Daniele. E non sbagliava. La conferma la si può trovare percorrendo Spaccanapoli o via dei Tribunali dove tutto il folklore della città è palese. E dove gli odori di tutto quello che di più buono offre inebriano i sensi. E fermarsi a mangiare in uno dei tanti locali o ristoranti che costellano la via è quasi un obbligo. Dalla pizza al pesce, dalla carne al “cuoppo”, non c’è che l’imbarazzo della scelta. E senza la paura che costi troppo perchè quasi tutti offrono un menù turistico da leccarsi i baffi.

Il tempo non è mai abbastanza a Napoli visto che le cose da vedere sono tantissime. Da non perdere assolutamente il “Cristo Velato”, una delle sculture più strabilianti e incredibili che si possano ammirare. E per vedere la quale è necessaria una prenotazione perchè difficilmente si riusciranno a trovare biglietti sul momento. Castelli, cattedrali, tesori, non c’è che l’imbarazzo della scelta su quello che si può ammirare.

Non solo mare e buon cibo oltre a panorami mozzafiato ma anche una città sotterranea ricca di storia e leggende da non perdere

Assolutamente, però, non si può andare a Napoli senza visitare la strabiliante città sotterranea. A 40 metri sotto terra si trova un patrimonio tanto unico quanto prezioso per la città. L’opera, nata come struttura di ingegneria civile che portava l’acqua in casa ai cittadini quando nessuno l’aveva, ha rappresentato anche una salvezza per i napoletani. Durante la Seconda Guerra Mondiale si trasformò, infatti, in un rifugio che ospitò 270.000 persone salvandole dagli attacchi aerei.

Manufatti, graffiti e resti di antiche latrine ma non solo. Stretti cunicoli collegano le varie cisterne in cui i palazzi attingevano l’acqua da pozzi che arrivavano fin dentro l’abitazione. E proprio qui nasce la leggenda del “Munaciello”, uno spirito leggendario della cultura partenopea. Un percorso affascinante che lascerà sicuramente un ricordo indelebile.

