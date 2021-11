Decorare la casa con tante piante grasse è uno sfizio che tanti si concedono. Infatti queste piantine sono perfette per occupare gli spazi delle nostre case. Anche di chi è poco regolare nel custodirle. Non solo esigono poca acqua, ma si adattano piuttosto bene anche alle svariate condizioni di luce e di temperatura. Come se non bastasse, il loro colore è perfetto per donare un pochino di smalto e vitalità ad un angolo poco considerato di casa nostra.

Queste piante, che in gergo tecnico si chiamano succulente, sono affascinanti sia per l’estetica essenziale ma colorata che per la forma spigolosa e appuntita. Se notiamo che la loro presenza ci tranquillizza, potremmo pensare di aumentare la scelta di piante a nostra disposizione. E se stiamo cercando idee, magari ci potrebbe tranquillizzare sapere che non siamo affatto gli unici. Non solo luce ed acqua ma ecco un consiglio semplicissimo per risolvere molti dubbi sulle piante grasse.

Un profilo divertente e ricchissimo

La tecnologia infatti ci aiuta a condividere non solo le informazioni scritte, ma anche quelle visive. Ed un noto social media come Instagram, in fatto di estetica può fornirci tantissimi spunti e segreti. Per quanto riguarda altre tipologie di piante abbiamo già fornito alcune idee pratiche anche per i meno esperti. Sulle piante grasse, invece, potrebbe essere estremamente utile seguire l’account goodmorningcactus. In questa pagina ci sono centinaia di idee creative a cui probabilmente non abbiamo mai pensato.

Alcune di queste riguardano il luogo in cui far crescere la nostra piantina. Ad esempio, probabilmente a nessuno di noi sarà venuto in mente di sfruttare la boccetta di media grandezza dei nostri vecchi profumi per ospitare la nostra piantina. Per non parlare di altri vasi insospettabili, come delle colorate tazzine oppure un servizio da tè che non utilizziamo più. Ovviamente, prima di procedere al rinvaso sarà cautela chiedere conferma al fioraio. Bisogna infatti fare in modo di consentire un drenaggio alla pianta. Un piccolo foro potrebbe andare benissimo.

Altri consigli riguardano le cosiddette idee arredamento. Potremmo trovare così delle corone di cactus, oppure delle composizioni di piante diverse. Infatti, spesso non ci pensiamo, ma essendo piante che hanno caratteristiche e necessità molto simili, possiamo avvicinare una grande quantità di forme e colori diversi in poco spazio. E saremmo sicuri che non solo non si ruberanno il posto, ma anzi che daranno un tocco piacevole ed armonioso all’ambiente.

A questi consigli dovremmo poi abbinare una chiacchierata con il fioraio che ci fornisce la pianta. Ci saprà istruire correttamente su come nutrire e in quale parte della casa posizionare queste piante. A molti potrebbe interessare lo straordinario trucchetto per avere il cactus di Natale fiorito tutto l’anno.

Per quanti invece cercassero un mezzo per conservare foglie e fiori in maniera esteticamente gradevole ed appagante, ecco uno strumento risolutivo, semplice e fai da te.