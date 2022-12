Basta un barattolo di vetro per creare un globo di neve stupendo come idea regalo di Natale

Non solo sciarpe, cappelli, giocattoli e make up, mettiamo sotto l’albero dei regali unici e personalizzati. Il fascino delle palle di neve mette d’accordo tutti, allora perché non crearla con le nostre mani? Vediamo come riprodurre un mondo speciale in un barattolo e fare un regalo unico.

Natale è ormai alle porte ed è cominciata la solita corsa ai regali dell’ultima ora. La scelta è sempre tanta ed è sempre più difficile trovare regali unici e particolari. C’è chi si butta sui capi di abbigliamento per comodità, anche perché sono sempre utili. Ma se consideriamo che regalare scarpe porta sfortuna, il cerchio si restringe alle solite cose. I kit natalizi vanno per la maggiore, poi troviamo i gioielli, i profumi o i giocattoli per i più piccini. Ma se vogliamo fare un pensierino che sia davvero unico e non il solito regalo, la palla di neve è la risposta giusta.

Basta un barattolo di vetro per creare un globo con la neve personalizzato

Il globo di neve è quell’oggetto tipico natalizio che amano praticamente tutti. Il souvenir ideale che tutti acquistano come ricordo al ritorno da un viaggio, ad esempio. Ma questa palla di neve dal fascino intramontabile può diventare un bellissimo regalo di Natale fai da te. Possiamo mettere dentro il globo di neve tutto quello che vogliamo, giocattoli, piccoli personaggi oppure oggetti a noi cari. Noi ne realizzeremo uno con dei piccoli personaggi come renne e pinguini, ma si può utilizzare un po’ tutto. Da fiorellini carini, dinosauri, personaggi Lego oppure piccole casette da presepe.

Come realizzarli con materiali di riciclo e fare un figurone

Ecco tutto l’occorrente per creare delle palle di neve personalizzate:

un barattolo di vetro con coperchio ;

con ; acqua ;

; personaggi vari, renne e pinguini (nel nostro caso, come detto);

glitter ;

; glicerina o olio per il corpo;

o per il corpo; colla a caldo.

Prima di tutto disponiamo i personaggi su un piano di lavoro facendoci un’idea della scena da riprodurre. Consideriamo sempre la grandezza della sfera di vetro o del barattolo che utilizzeremo. Possiamo creare un piccolo globo di vetro oppure uno più grande, a seconda dei gusti. Ovviamente, in base alla grandezza utilizzeremo quantità più grandi di glitter e acqua. A questo punto incolliamo i personaggi all’interno del coperchio del barattolo, possiamo anche colorare il fondo con delle tempere. Utilizziamo la colla a caldo per farlo, più precisa e resistente per questi lavoretti fai da te.

Poi riempiamo quasi completamente il barattolo di vetro con l’acqua, aggiungiamo poi 1 cucchiaio di glicerina e i glitter. Quando la colla a caldo sarà ben asciutta e salda, avvitiamo il coperchio al barattolo, stringendo bene. Fissiamo l’apertura con della colla a caldo per saldarlo ulteriormente o, in alternativa, possiamo utilizzare del silicone. Ora non ci resta che capovolgere il barattolo e ammirare la nostra stupenda creazione natalizia.

Ecco che basta un barattolo di vetro per creare un globo con neve fai da te da mettere sotto l’albero. Un regalo personalizzato è molto più originale del solito maglione caldo, anche se all’ultima moda. In più, riutilizzando oggetti riciclati che abbiamo già in casa aiuteremo anche l’ambiente.