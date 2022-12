Possiamo visitare capitali europee spendendo poco di volo e dove la vita è economica: ecco quali sono

La crisi ci impone, a volte, di non viaggiare come facevamo prima. Un errore, perché ci sono dei modi per volare a basso costo andando in città dove la vita costa poco. Ed ecco l’elenco di quelle più economiche

Risparmiare è, ormai, la parola d’ordine di tante famiglie italiane. Il che non vuol dire che si debba rinunciare a tutto. Anzi, vero il contrario. Con un po’ di abilità potremmo sfruttare occasioni impensabili, senza dover rinunciare a nulla.

In effetti, siamo sempre alla ricerca di dove la vita costi meno. E ci sta. In Italia, ad esempio, esistono regioni dove il costo della vita è più basso e dove potremmo andarci a vivere. Lo stesso, però, vale per l’Europa.

Ecco quali sono le città europee tra le più care, dove i prezzi sono alti

Perché possiamo visitare capitali europee spendendo poco di volo ma anche di alloggi e ristoranti. E, ovviamente, non stiamo parlando di quelle più care, come Monaco.

Se decidessimo di visitare Rejkjavik in Islanda, Dublino in Irlanda, Amsterdam nei Paesi Bassi, Londra nel Regno Unito, non dovremmo sorprenderci dei prezzi che troveremo. Così come Parigi, in Francia, Copenaghen, in Danimarca, Helsinki, in Finlandia e Stoccolma, in Svezia. Tutte città che, spesso, finiscono nelle classifiche di quelle tra le capitali più care in Europa.

Insomma, la nostra scelta non dovrebbe ricadere in una di queste, comunque, incantevoli città. Dove andare, allora?

Ecco i trucchi per spendere poco anche nelle capitali

Va detto che, in linea di massima, le capitali sono tutte, più o meno, costose. È chiaro che se si va all’estero, per un fine settimana, il giro nella capitale è d’obbligo. Però, sapendo a quello che si va incontro. Che, poi, dipende anche dal periodo.

Andare fuori stagione, ad esempio, ha un prezzo diverso che in quella alta o nei periodi natalizi. Ad esempio, gennaio è un mese dove si paga meno, ma si deve fare i conti con il freddo.

Ci sono altri modi per risparmiare. Ad esempio, evitando di mangiare nei ristoranti del centro città. Sicuramente, potremmo trovare locande a prezzi più bassi, facendo qualche centinaio di metri in più. E, se possibile, ricordiamoci di fare le card del luogo che ci permettono di entrare in tanti luoghi e di spostarci sui mezzi pubblici.

Possiamo visitare capitali europee spendendo poco di volo come queste

Si può viaggiare con pochi soldi anche con l’aereo, conoscendo il trucco giusto. Per non parlare delle tariffe nascoste che si possono scovare nelle compagnie low cost. Basta indicare la città di partenza, ma non quella di destinazione e scegliere un periodo nel quale volare. Ci saranno mostrati i prezzi più economici per spostarci in quel periodo. Dove, magari, trovare anche una città europea che costa poco.

E quali sono queste città europee, non necessariamente capitali, che costano meno delle altre? Cracovia, in Polonia, è una delle mete che potremmo scegliere. Così come andare in Slovacchia per vedere Bratislava potrebbe premiare il nostro portafoglio.

Budapest, certamente, oltre a essere molto affascinante, è una capitale dove si può vivere spendendo relativamente poco. Così come Sofia, in Bulgaria, dove si mangia bene e senza grossi esborsi, oltre a essere piacevole da visitare. E che dire di Porto, in Portogallo, che merita una visita, anche per i suoi prezzi.