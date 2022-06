La pulizia, soprattutto durante e dopo la pandemia, è diventata, giustamente, più meticolosa. Non che prima la facessimo superficialmente, ma è inevitabile che, dovendo fare spesso a gara con i tempi, non sempre poteva essere così approfondita. Però, se c’è un luogo che curiamo con particolare attenzione, da sempre, questo è il bagno. Per ovvi motivi, visto uno degli usi al quale si presta. Da questo punto di vista, non dobbiamo transigere ed essere sempre puntuali nella pulizia dei sanitari.

Incredibile cosa si possa fare con questi ingredienti anche nelle pulizie

Importante è anche scacciare gli inevitabili cattivi odori. Per fortuna, da questo punto di vista, esistono dei prodotti fai da te economici che con pochi ingredienti mantengono il bagno profumato per diversi giorni. Al di là, però, della profumazione, è fondamentale pulire con attenzione il WC e il lavabo. Bastano 10 gocce di questo alimento per uccidere i batteri del WC e togliere le macchie gialle, da sempre tra le preoccupazioni di chi accudisce la casa. Nello specifico, ci vengono in aiuto degli alimenti davvero insospettabili. Che, facilmente, dovremmo trovare nelle nostre dispense o in frigorifero.

Il primo di questi è l’aglio. C’è, infatti, chi lo butta addirittura nello scarico e non è casuale. Lo fa, per sfruttare le sue proprietà, come insegnano gli specialisti dell’Humanitas. In particolare, l’essere antinfiammatorio e, soprattutto, antisettico. Ecco allora che buttare uno spicchio d’aglio sbucciato nell’acqua del gabinetto, lasciandolo a bagno tutta la notte, diventa un ottimo igienizzante. Basterà tirare lo sciacquone al mattino per liberarci dei batteri e avere un gabinetto igienizzato.

Bastano 10 gocce di questo alimento per uccidere i batteri del WC e togliere finalmente le macchie gialle più resistenti dai sanitari

Non solo. Per eliminare le fastidiose macchie gialle che si formano nel gabinetto, sempre l’aglio diventa un aiuto prezioso. Dobbiamo far bollire almeno un paio di litri di acqua, aggiungendo uno spicchio di aglio sbucciato per ogni mezzo litro. In questo caso, dunque, dovrebbero essere 4. Lasciamo raffreddare e versiamo il tutto dentro il gabinetto, aiutandoci con lo scopino pulito del WC. Secondo questo metodo della nonna, le macchie gialle dovrebbero sparire d’incanto.

Un altro alimento molto utile per rimuovere il calcare dal bagno e igienizzarlo è il poliedrico aceto di vino bianco. È un efficace anticalcare, ma dovremo diluirlo in acqua distillata. La proporzione dovrebbe essere 150 di aceto e 850 di acqua. Ma già con 10 gocce si hanno i primi risultati. Mescoliamo bene e andiamo a spruzzare con un nebulizzatore, lasciandolo agire per una decina di minuti. A questo punto, risciacquiamo con acqua. Potrebbe essere usato anche puro, ma non tutti poi gradiscono l’odore. In alternativa, potrebbe essere ancora più efficace l’acido citrico, che possiamo comprare anche in rete.

