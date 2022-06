Moltissimi sognano la villetta al mare e la maggior parte pensa di non potersela permettere. Ma è veramente così? In realtà moltissime famiglie potrebbero comprarsi questa villetta sul mare ad un prezzo davvero incredibile.

La seconda casa al mare è il sogno di moltissimi italiani. Questo desiderio è cresciuto con la pandemia. L’obbligo di rimanere in casa ha spinto molti a trasferirsi nelle seconde case. Grazie allo smart working molti lavoratori hanno potuto continuare a lavorare dalle località di villeggiatura. Ovvio che dopo questa esperienza sia cresciuto negli italiani il desiderio di avere una seconda casa.

Trovare seconde case in vendita a prezzi accessibili per molti non è facilissimo. Anche perché l’aumento delle richieste sta facendo lievitare i prezzi già alti. Questo è uno dei motivi che ha decretato il successo delle case a 1 euro, specialmente quelle in borghi al Sud vicini al mare. Ma se la casa si acquista con 1 solo euro simbolico, la vera spesa è nella ristrutturazione. Non è un caso che molte di queste case siano state acquistate anche da vip.

Ma ci sono delle alternative a prezzi incredibili che pochi conoscono. Per esempio in questo momento sul mercato c’è una villa sul mare che ha un costo pari a un monolocale, ovvero meno di 80.000 euro. Si tratta di una villa di 120 metri quadri in perfette condizioni, ha tre camere da letto e 4 bagni ed anche una piscina. .

Meno di 50.000 euro per comprare subito questa villettina a due passi da un mare e una spiaggia meravigliosi

In Italia il mercato immobiliare è alle stelle. Acquistare una seconda casa al mare per molti è quasi impossibile. Chi ha qualche decina di migliaia di euro può comprarsi una bellissima villettina a pochi minuti da uno dei mari più belli d’Europa. A Creta nella parte est dell’isola è possibile diventare proprietari di una casa in pietra molto carina di 55 metri quadri. Servono meno di 50.000 euro per comprare subito questa villettina, esattamente 49.500 euro.

L’immobile si trova nella zona di Laconia in mezzo ad una bellissima campagna. La villetta dista appena 15 minuti di auto da Agios Nikòlaos, rinomata per le sue spiagge e le sue strutture turistiche. Inoltre l’immobile si trova ad appena 40 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Heraklion.

La villetta è in perfette condizioni, ha due camere da letto, una cucina ed un bagno. È in pietra ed è perfettamente tenuta. Certo Creta non è dietro l’angolo ma non è neanche troppo lontana. L’isola si raggiunge dall’Italia con 2 ore e mezzo di volo e sicuramente il mare della Grecia è uno dei più belli d’Europa se non del Mondo. Questa casa potrebbe essere perfetta per passare delle lunghe vacanze ma anche come buen retiro per chi volesse lasciare il caos dell’Italia.

