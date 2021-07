Tra i minerali di cui sentiamo più spesso parlare vi è senza dubbio il calcio. La sua importanza per il corpo umano è da tempo fuori discussione, per questo dovremmo integrarlo ogni giorno. Tutti sappiamo bene quanto questo minerale sia contenuto in quantità rilevante in latte e derivati. Non ce lo ripetono solo gli esperti, ma anche le nostre mamme sin da piccoli.

Il punto è che purtroppo non tutte le persone possono includere il latte nella loro alimentazione, data l’intolleranza al lattosio di alcuni. Se questo è il nostro caso stiamo tranquilli, perché non è l’unica fonte di calcio disponibile. Anche altri cibi che finiscono spesso e volentieri in tavola sono degli incredibili integratori naturali di questo elemento. Non solo latte e formaggi ma ecco 7 ottimi alimenti che traboccano di calcio.

La dieta pro calcio

Ribadiamo ancora una volta che il calcio è fondamentale per la costituzione di ossa e denti e non può mancare nella nostra alimentazione. Vediamo dunque in generale quale potrebbe essere la dieta verso la quale orientarsi per farne scorta.

Iniziamo precisando che, secondo le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, la quantità giornaliera di calcio consigliata sarebbe di circa 800 mg per gli adulti. Sempre secondo l’Iss, una corretta dieta che favorisce l’accumulo di questo minerale dovrebbe orientarsi, oltre che verso i latticini, su legumi, uova e pesce.

L’importanza del calcio si sottolinea anche con i rischi derivati dalla sua carenza. Su tutti la possibilità di sviluppare patologie come osteoporosi e rachitismo.

Non solo latte e formaggi ma ecco 7 ottimi alimenti che traboccano di calcio

Abbiamo quindi fatto una panoramica generale sull’alimentazione basata sull’assunzione di calcio. Ora veniamo invece ai sette alimenti da integrare nella dieta che ne favoriscono l’accumulo. Eccoli qui di seguito: