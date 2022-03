Le torte fatte in casa sono una vera goduria! Semplici e genuine, riescono sempre ad accontentare tutti in un lampo. Una manciata di minuti di lavorazione e pochi ingredienti sono capaci di far profumare tutta la cucina con quel piacevole odore di “buono”.

A far venire l’acquolina in bocca, quando ancora sta cuocendo nel forno, è senz’altro la tradizionale torta di mele. Un dolce dalle mille varianti che conquista facilmente grandi e piccini. Soffice e umida al punto da essere divorata in pochi secondi, ecco la ricetta con le mele frullate da provare assolutamente.

Come non innamorarsi, poi, della torta di mele più bella di sempre? Non solo buona da mangiare ma anche molto graziosa da servire ad amici e parenti.

Insomma, con le mele ci si può sbizzarrire in tanti modi. Per la ricetta che prepareremo questa sera basta una sola mela. Inoltre, è senza uova, latte e burro. Una vera delizia da assaporare senza troppi sensi di colpa.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 12 persone

1 mela Golden Delicious,

250 g di farina 00;

succo di un’arancia e la sua buccia grattugiata;

50 ml di acqua;

80 g di zucchero di canna;

80 g di zucchero semolato;

e 80 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Basta una sola mela per questa torta morbidissima e super veloce senza uova, latte e burro da fare in casa. Preparazione

In una ciotola versare il succo d’arancia, poi l’acqua e l’olio. Mescolare e poi aggiungere la farina setacciata, poi lo zucchero semolato, quello di canna e la buccia d’arancia grattugiata. Dopo, mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti e aggiungere anche un pizzico di sale e poi il lievito setacciato.

Mescolare energicamente ancora per qualche minuto. Poi, prendere una tortiera dal diametro di 22 cm e rivestirla di carta da forno.

Versare al suo interno il composto. Poi, lavare e sbucciare la mela. Tagliarla a fette sottili e inserirle sull’impasto per creare la decorazione della torta.

A questo punto, la torta sarà pronta. Non bisognerà fare altro che inserirla nel forno preriscaldato. Far cuocere alla temperatura di 180°C per circa 30 minuti.

Prima di servire, far intiepidire la torta e spolverarla con uno strato leggero di zucchero a velo.

