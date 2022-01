Molte persone, quando pensano all’astrologia, prendono in considerazione solo il segno di nascita. Ci sono però tante altre variabili da tenere in conto sia nella carta natale che nel calcolo dei transiti. Oggi parliamo di questi ultimi e nello specifico di un movimento del nostro satellite. Questo corrisponde inoltre all’inizio dell’anno cinese, che cade sempre in occasione della seconda luna nuova dopo il solstizio di inverno. In questo modo, si crea un bel dialogo fra l’oroscopo occidentale e quello orientale. Infatti, non solo l’Acquario, a febbraio la Luna nuova della Tigre favorirà anche questi segni portando un mare di fortuna e felicità. Vediamo insieme quali sono i fortunati e quale insegnamento questa fase lunare vuole dare a tutto lo zodiaco.

Per il sistema zodiacale tradizionale si tratta di una Luna nuova in Acquario. Essendo il momento in cui la Luna non è visibile ad occhio nudo, questo avvenimento rappresenta un nuovo inizio, un momento di raccoglimento in cui fare germogliare nuove idee. Quando cade nel penultimo segno dello zodiaco, ci spinge verso azioni di carattere umanitario e ci invita a lasciare da parte i nostri sentimenti egoisti e meno nobili per pensare alla collettività.

Questo avvenimento coincide con l’entrata dell’anno della Tigre nell’elemento dell’acqua. Quindi, in questa circostanza, la necessità intellettiva tipicamente acquariana si tinge di tinte più raccolte e sentimentali, come era accaduto in precedenza in occasione della Luna del Lupo. A sentire gli effetti positivi di questo influsso sono i segni di aria, quindi anche Bilancia e Gemelli, se sapranno rispondere correttamente alla chiamata di questo flusso.

Gli ultimi movimenti del cielo

Attualmente il segno che sta godendo più effetti benefici è sicuramente l’Acquario, dato che il Sole sta transitando nel suo territorio. Abbiamo già parlato di tutti i doni che riceverà in questo periodo. Anche il Capricorno però ha conquistato una fetta di cielo, seppur con gli effetti lunghi della retrogradazione. Attualmente sono presenti sia Mercurio che Venere nel decimo segno, dove rimarranno ancora a lungo. Quindi, nonostante ci siano delle difficoltà nell’espressione sia mentale che sentimentale, è ora di dedicarsi ad un’organizzazione pratica della propria vita sotto entrambi gli aspetti.

