Molti dei nostri Lettori ricorderanno cosa avvenne nell’estate del 2020. In piena Pandemia scoppiò la polemica delle prenotazioni alberghiere e dei relativi rimborsi causa Covid. Intervenne addirittura il Governo per evitare una vera e propria “class action”. Uno scontro tra clienti e alberghi che poteva portare al collasso di un settore già in difficoltà. Oggi, per tagliare la testa al toro, tante strutture e altrettanti siti di viaggi, propongono la cancellazione gratuita. Almeno, fino a poche ore dall’arrivo. Mossa intelligente, visti i chiari di luna del periodo e le varianti che si alternano come sole e pioggia. Ecco, allora che conviene approfittare di queste offerte prenotando un romantico San Valentino con un risparmio del 15% e la cancellazione gratuita.

Più difficile trovare le last minute

Sembrerà strano, ma ultimamente trovare le offerte dell’ultimo minuto risulta più difficile. Un po’ perché molte strutture girano a capienza ridotta e anche per le prenotazioni fisiologiche dell’ultimo momento. Tantissimi, infatti, aspettano di capire il colore della propria zona e le eventuali restrizioni prima di concedersi anche un weekend. Cosa che porta fisiologicamente la gran parte a prenotare proprio all’ultimo istante. Meglio, allora, organizzarsi adesso e garantirsi un soggiorno scontato.

Conviene approfittare di queste offerte prenotando un romantico San Valentino con un risparmio del 15% e la cancellazione gratuita

Uno dei siti punti di riferimento delle prenotazioni mondiali, Booking, sta lanciando delle splendide offerte per chi prenota e soggiorna tra: Il 1 di gennaio e il 31 marzo.

Offerte di pernottamento a partire da 27 euro a notte in città italiane come:

Roma e Napoli;

Verona e Venezia;

Palermo e Catania;

Firenze e Torino;

Matera e Cagliari.

Offerte per tutti i gusti, in qualsiasi città d’arte della nostra bellissima penisola.

Una previsione internazionale per il 2022

Detto dell’Italia e della possibilità di soggiornare con poco nelle prossime settimane, diamo un’occhiata anche all’estero. Qui, parliamo anche di proiezioni per le vacanze estive. I siti internazionali di viaggi e/o pareri dei turisti si stanno già sbizzarrendo sui pronostici 2022. Se vogliamo una vacanza bella, ma economica, sarebbero 2 le mete particolarmente suggerite dai viaggiatori internazionali: Alicante e Lloret de Mar, entrambe in Spagna.

Secondo i tour operator di Olanda, Belgio e Inghilterra, solo per fare degli esempi, prenotando adesso, potremmo godere di offerte attorno a:

400 euro a testa per volo a/r e pernottamento a Lloret de Mar per 6 notti dai principali scali europei;

390 euro per la medesima formula nella zona della bellissima Alicante.

