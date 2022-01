San Valentino si avvicina e molti avranno già pensato a cosa regalare ai propri amati. Occorre prestare attenzione ad ogni dettaglio. Di certo non si può lasciare al caso, o a confezioni standard del negozio, il confezionamento del pacco dono. Con queste idee lasceremo il partner senza parole ancor prima di vedere il contenuto del pacchetto regalo.

Basta con pacchetti regalo dozzinali e tutti uguali, con 3 idee creative possiamo realizzare delle strepitose confezioni per San Valentino

I materiali che andremo ad utilizzare sono molto semplici e assolutamente economici. Ci servirà della carta rossa, possibilmente glitterata, della carta pacco, un vecchio centrino all’uncinetto, della tempera rossa e un colore spray. Vediamo quindi la prima idea per incartare il regalo.

Confezione “Il mio cuore ha preso il volo”

Ci servirà un coltellino da intaglio x-acto o cutter di precisione. Se non fossimo però abituati ad usarlo, meglio evitare e propendere per una classica forbicina a punta ricurva come quella per tagliare le unghie.

Prendiamo un cartoncino di piccole dimensioni, andrà benissimo anche un biglietto da visita ad esempio. Disegniamo un cuore e lo ritagliamo. Ora prendiamo un foglio di carta pacco, quella classica color Havana, poggiamo il nostro cuore e tratteggiamone i contorni. Ripetiamo l’operazione più volte su tutto il ritaglio di carta. Ora con il cutter o le forbicine, tagliamo una metà del cuore dalla rientranza alla punta. Pieghiamo in sotto la metà del cuore ritagliata. L’altra metà di cuore rimarrà intatta. Prendiamo ora la scatola del nostro regalo e incartiamo con la carta rossa glitterata. Non ci resta che prendere la carta pacco, la carta kraft e incartare il pacchetto una seconda volta, sopra alla carta rossa.

Facciamo attenzione al verso della carta pacchi: la parte dove abbiamo disegnato il cuoricino è quella che andrà all’interno, verso il regalo. Ora non ci resta che aprire le nostre “metà cuore” intagliate come delle finestrelle che lasciano intravedere la carta rossa sottostante. L’effetto finale sarà quello di tanti cuoricini che svolazzano.

Confezione “Sei stampato nel mio cuore”

In questo caso ci serviremo di carta bianca opaca. Andrà benissimo anche un foglio per la stampante se il regalo fosse di piccole dimensioni. Confezioniamo con quest’ultima il nostro pacco regalo. Disegniamo su un cartoncino la sagoma di un cuore. Le dimensioni dovranno essere inferiori a quelle del pacchetto. Ritagliamo la sagoma e la fissiamo con un nastro adesivo al centro della parte superiore del nostro pacco dono. Ora prendiamo il gommino di una matita e lo intingiamo in un po’ di tempera rossa che avremo messo su un piattino di carta.

A questo punto utilizziamo la punta della matita come uno stampino e tamponiamo tutti i contorni della sagoma cuore fissata con il nastro adesivo. Dai contorni ci allargheremo via via su tutto la superficie del pacchetto. I cerchiolini impressi con la gomma della matita saranno fitti e sovrapposti vicino al cuore e poi andranno man mano facendosi più rari. Non ci resta che togliere la sagoma del cuore di cartoncino e voilà… Ecco la nostra confezione con il cuore impresso.

Confezione “Hai fatto centrino nel mio cuore”

Incartiamo il nostro dono con la carta kraft. Da un cartoncino A4 ritagliamo la forma di un cuore al centro del cartoncino all’incirca 15×15 centimetri. Posizioniamo sul regalo incartato il foglio A4. Prendiamo il vecchio centrino all’uncinetto e fissiamolo sul foglio A4 con del nastro adesivo. Spruzziamo quindi il colore spray sul centrino fino a riempirne tutte le parti vuote. Togliamo il centrino e il foglio A4: avremo impresso un cuore ricamato.

Basta con pacchetti regalo dozzinali e tutti uguali, con 3 idee creative possiamo realizzare delle strepitose confezioni per San Valentino e stupire i nostri amati.

Approfondimento

Come cucinare un profumatissimo risotto alla rosa per stupire i nostri amati a San Valentino