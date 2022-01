Dopo un inizio anno un po’ tormentato dai movimenti retrogradi di Venere e Mercurio finalmente si entra in un febbraio e in un marzo che prospettano un po’ di serenità per quasi tutti i nativi zodiacali. Però, come al solito, c’è chi è favorito e chi invece subisce un po’ di sfortuna. Oggi ne parliamo nel dettaglio. Infatti, sarà possibile godere di un febbraio sotto le luci della ribalta per questo segno zodiacale, uscito da un periodo difficile, che otterrà fiumi di soldi e successo. Vediamo insieme di quale si tratta.

L’archetipo dell’Acquario

Molti quando parlano di segni pensano agli archetipi. In effetti è proprio così: la ruota zodiacale è un piccolo sistema che segue i cicli della natura. Infatti, non a caso, l’Ariete è l’inizio e coincide con il risveglio della Natura, l’equinozio di primavera, e i Pesci rappresentano gli ultimi strascichi della stagione invernale. Questo si può riproporre anche nelle età della vita: il primo segno è il neonato, l’ultimo è il vecchio. Uno guarda avanti e rappresenta tutte le potenzialità del futuro, l’altro invece è abbandonato a tutte le fantasie del passato. L’Acquario rappresenta l’accettazione di sé, l’inventiva e a volte anche l’eccentricità. Ha però anche caratteristiche di umanitarismo che lo portano a cercare il contatto con gli altri e a condividere volentieri il suo punto di vista.

Febbraio sotto le luci della ribalta per questo segno zodiacale uscito da un periodo difficile che otterrà fiumi di soldi e successo

Dal 20 di gennaio fino al 19 di febbraio il Sole entra definitivamente in Acquario, uscendo dal Capricorno. Successivamente, completerà la sua ultima annuale con l’entrata nei Pesci. Quindi il favorito in questo periodo non può che essere proprio l’Acquario, che viene in un qualche modo protetto dal suo periodo di nascita. Ma non solo: è anche favorito da Mercurio che transita nello stesso segno. Il pianeta infatti infonderà su questo segno e su pochi altri favoriti benessere economico e una fortuna sfacciata fino ai primi di marzo di quest’anno. Essendo il suo diretto opposto, il Leone potrebbe invece risentirne. Questo, infatti, nel 2022 e nel 2023 risulta un po’ sfortunato perché ha anche le energie di Saturno contro. Abbiamo già accennato alle prove che dovrà superare.

