Chi ha un cane sa che c’è sempre qualcosa di nuovo da sperimentare per evitare che il proprio amico a quattro zampe si annoi eccessivamente.

Sono, infatti, tantissime le attività che si possono fare insieme e che fanno bene ad entrambi.

Per tanti iniziare è più facile magari per il carattere naturalmente grintoso o perché si è instancabili, sportivi e curiosi.

Per altri, invece, è più difficile staccarsi dal divano, pensarsi all’aria aperta, soprattutto in vista dell’autunno e dell’inverno, e cominciare a muoversi.

Nonostante ciò, in molti stanno iniziando quest’attività col proprio cane e il motivo è più che evidente.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo.

Le motivazioni

Partiamo dalla fine e cioè svelando il motivo che spinge molti proprietari di cani ad iniziare quest’attività.

In realtà, è più di uno perché questo gioco-sport è davvero straordinario, divertente e interessante.

Innanzitutto, rispetto a molte altre attività, non richiede un eccessivo movimento per l’essere umano.

Si sta in piedi, si segue e si guida il cane ma non si corre.

Quindi va benissimo anche per i più pigri, per tenersi in movimento senza eccedere.

È, poi, un modo per passare del tempo all’aria aperta e spezzare la monotonia dell’autunno che verrà.

Chiaramente, tutti questi benefici si riflettono anche sul cane.

Inoltre, è un’attività davvero divertente per entrambi, durante la quale si imparano tantissime cose nuove.

È adatta proprio per tutti i cani e di qualsiasi razza. Per quelli più sportivi e da lavoro e per quelli in sovrappeso e svogliati. Oppure per quelli insicuri e timidi ma anche per quelli più esuberanti ed iperattivi. Per i cani aggressivi, per i cuccioli e per i cani anziani.

Molti stanno iniziando quest’attività col proprio cane e il motivo è più che evidente

Le motivazioni sono, quindi, tantissime e chiare, e risulta ben più che evidente il perché sia una buona idea iniziare a praticare questa attività.

Ma, allora, di cosa si tratta?

Del Dog Balance Fit, una ginnastica ideata da Annalisa Badi e che, dal 2017, è entrata a far parte delle attività cinofile riconosciute dal CSEN.

Questa ginnastica è propriocettiva perché volta a cogliere il senso della propria posizione e del proprio movimento indipendentemente dalla vista.

Si compone di un insieme di esercizi che inducono il cane a perdere il suo equilibrio e a stimolare una reazione della muscolatura per recuperarlo più velocemente possibile.

Il cane, guidato dal padrone, deve, quindi, affrontare un percorso composto da vari oggetti, in diversi materiali, con diverse forme, colori, dimensioni e consistenze.

Questo tipo di sport o gioco non solamente irrobustisce gli arti e il tronco del cane ma:

aguzza la sua mente stimolandola a trovare una soluzione rapida;

favorisce la concentrazione mentale;

migliora la coordinazione degli arti e il controllo del corpo;

instilla una buona dose di autostima.

Chiaramente non è solo il cane a doversi mettere in gioco ma anche l’uomo guidato da un tecnico esperto.

Il divertimento, però, non mancherà!

Approfondimento

Come prendersi cura dei propri amici a quattro zampe per affrontare l’autunno serenamente