Ecco un golosissimo evento in Umbria a metà ottobre che tutti gli amanti del cioccolato non devono assolutamente perdere

Dal 15 al 24 ottobre gli appassionati di dolci e cioccolato devono assolutamente trovare un giorno libero. Sì perché l’Umbria torna ad essere la protagonista assoluta d’Italia con un evento imperdibile: la festa del cioccolato.

Dopo la pausa di due anni per via della pandemia, Eurochocolate torna alla ribalta con tante novità aree tematiche ed eventi. Intanto l’edizione si svolgerà indoor e a Bastia, non a Perugia. Sebbene infatti il centro storico del capoluogo veniva inondato e reso vivo di bancarelle, stand, e gente nei giorni del festival nella settimana preposta, quest’anno si svolgerà a porte chiuse. Come è scritto anche nel sito, l’intenzione è quella di far incontrare gli interessati in totale sicurezza come stabilito dai protocolli del settore delle fiere.

14.000 metri quadrati di stand tra dolciumi, barrette e creme di cioccolato, invaderanno Umbria Fiere a Bastia Umbria, il centro che da sempre è preposto a fiere ed eventi di ogni tipo.

L’organizzazione sarà ordinata e capillare. Eurochocolate, infatti, potrà essere raggiunto con Choco Train, un trenino gratuito che collegherà Piazza Mazzini a Umbria Fiere. Ma ci sarà anche un bus navetta che collegherà la stazione del treno di Santa Maria degli Angeli con il centro fieristico. Nel sito sono indicate dettagliatamente anche le mappe stradali e quelle della città con i parcheggi gratuiti e non.

Le aree tematiche saranno tre. La prima Chocolate Experience dedicata a gente di ogni età, in cui si potrà fare un tour virtuale nel mondo del cacao tra piantagioni e cabosse, fino ad arrivare alla creazione in fabbrica della barretta di cioccolato. Ci saranno inoltre appuntamenti con pasticceri e Mastri cioccolatieri in cui l’utente è protagonista e potrà preparare cioccolatini e dolcetti. Ma anche incontri con testimonial d’eccezione, cooking show, spettacoli e degustazioni particolari.

Poi c’è l’area del Chocolate Show, in cui gli amanti del seme di cacao si perderanno nel vero senso della parola. Un labirinto tra il villaggio delle spalmabili, tavolette, praline, liquori al cioccolato, selezioni di cioccolato ecosostenibile, glutenfree e vegane. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità.

Infine Funny Chocolate, dove il cioccolato incontra la creatività e la voglia di divertirsi. In questa area, perfetta per grandi e piccini, si potranno preparare dolci e cioccolatini in tutte le forme possibili. Dai nasi, alle lettere del nostro nome, fino alle Maxi tavolette da personalizzare con delle frasi o con delle foto. E poi zona selfie da fare con il Choco Stick davanti alla Maxi Cornice e tante altre installazioni di cioccolato.

Sembrerà davvero di essere nella fabbrica di Willie Wonka tra gli umpalumpa. Ecco quindi un golosissimo evento in Umbria a metà ottobre che tutti gli amanti del cioccolato non devono assolutamente perdere.

Sono presenti anche esperienze nel centro di Bastia con il format Extrachocolate. Iniziative, Chocoaperitivi e ristoranti che reinterpretano i menù a base di cioccolato. Una golosità inaudita!

Le prevendite per Eurochocolate sono già online nel sito, con un intero infrasettimanale al costo di 8 € e nel weekend di 10.