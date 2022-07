Forse, più della pizza, solo la pasta è il prodotto tipico più conosciuto della tradizione italiana. Nota in tutto il Mondo la pizza è un alimento incui gli italiani sono maestri. La moda del momento, cioè la cucina gourmet, ha finito con l’influenzare anche il settore della pizza. Infatti esistono vere pizze di elite, vendute naturalmente a prezzi piuttosto elevati. Lasciando da parte le inevitabili polemiche sul prezzo di questi prodotti, che i più considerano un prodotto popolare e quindi da vendere a prezzi contenuti, ci sono diverse sorprese nel leggere quali sarebbero queste pizze gourmet più costose.

Non solo la pizza al Pata Negra, sono queste le pizze più care in Italia e nel Mondo

L’argomento pizza è salito agli onori della cronaca per via di una pizza venduta in locali per vip condita con un prosciutto crudo spagnolo di notevole valore. È la ormai celebre pizza al Pata Negra di cui da settimane si parla. E nonostante si sia alzato un polverone sui 65 di questa pizza, va sottolineato che non si tratta della pizza più costosa. Ce ne sono molte infatti che costano ancora di più. E non sempre il prezzo deriva dal prodotto con cui è condita. Se la pizza al Pata Negra ha suscitato tanto clamore per il suo prezzo di 65 euro, pare che costi 22 euro anche la “semplice” Margherita venduta a Milano da Carlo Cracco.

22 euro questa “pizza in Galleria”, una Margherita con la mozzarella di bufala o per la pizza base Margherita ma con verdure di stagione e impasto con farine integrali. Gli ingredienti fanno la differenza, soprattutto se ingredienti tipici della tradizione italiana. Pare costi 50 euro la pizza Figazza 24 carati Gold, venduta dalla pizzeria Forlin in provincia di Vicenza. Oltre all’oro alimentare da cui deriva il nome della pizza, il condimento è una particolare mozzarella da 300 grammi riempita di panna fresca e mozzarelline ciliegine.

La più cara al Mondo

Condita con il caviale, coi gamberoni Rossi di Acciaroli, con l’aragosta di Palinuro, con la cicala del Mediterraneo e alcune gocce di pregiato Cognac Louis XIII è costata 8.300 dollari la pizza dello chef italo-americano Renato Viola. Non solo la pizza al Pata Negra quindi, ma sono davvero tante le pizze costose. Infatti c’è una pizza con un Parmigiano Reggiano invecchiato 10 anni, manzo giapponese pregiato, fegato d’oca e ricoperta da 28 grammi di oro alimentare. Costo: 70.000 dollari. È MrBeast, uno youtuber rinomato negli USA, ad aver messo in luce il prezzo di questa pizza fatta da uno chef che lavora solo su commesse di clienti milionari.

Tornando all’Italia, costerebbe 95 euro la pizza venduta da Sirani a Brescia, con scampi e gamberi Carabineros. Parliamo di gamberi rarissimi, che dovrebbero giustificarne il prezzo. Proprio questa pizza pare sia la più cara d’Italia. A Dubai invece, un ristorante italiano, precisamente il “Luigia”, vende una pizza da 169 euro. Tra gli ingredienti presenta patate al vapore, spinaci freschi, purea di cavolfiore fresca, granchio reale e caviale. Il nome della pizza è “La Zarina”.

