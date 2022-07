I rapporti di vicinato possono essere un elemento molto importante nella vita delle persone. Avere dei buoni vicini può fare davvero la differenza rispetto alla salute delle persone. Infatti, tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e riscontrare forti rumori dal piano superiore o dagli altri vicini, può creare forte stress.

Invece, d’altra parte, avere di vicini gentili e collaborativi può davvero essere di aiuto. Questo si vede bene nelle riunioni di condominio. Sono molto diffuse le discussioni animate e il coinvolgimento dell’amministratore di condominio per problemi quotidiani.

I rapporti di vicinato

I comportamenti maleducati e scorretti dei vicini possono veramente essere un problema. Si pensi ai rumori notturni che ci impediscono di dormire e di non avere energie per la giornata successiva. Si faccia riferimento ai comportamenti come il posteggio dell’auto. Spesso si sente parlare di vicini che parcheggiano l’auto male oppure in posti riservati ad altri condomini. Addirittura la Corte di Cassazione ha spiegato che se il vicino posteggia l’auto davanti alla porta d’accesso di casa, e ne impedisce l’accesso, rischia di compiere un reato grave.

Dunque, sono molti i comportamenti nei rapporti di vicinato per cui si rischia una denuncia al giudice e poi di dover pagare una grossa indennità. Bisogna, però, chiarire un punto.

Ci sono dei comportamenti che, per quanto possiamo percepire soggettivamente come maleducati, rientrano nei normali rapporti umani. Esiste, cioè, una soglia di tollerabilità dei comportamenti altrui sotto la quale non si può denunciare e non si può chiedere di interrompere il comportamento. Questo perché non sempre capiamo o condividiamo i comportamenti, i pensieri e le azioni delle altre persone. In un paese democratico come l’Italia deve essere dato spazio anche a opinioni e comportamenti differenti.

Rischia una denuncia al giudice e un grosso risarcimento del danno il vicino di casa che si comporta in questo modo scorretto

Superata, però, la soglia di tollerabilità, che esiste per qualsiasi comportamento o azione altrui, allora, possiamo tutelare i nostri diritti andando dal giudice.

Ad esempio, se il vicino per tutta la notte, per molti giorni di seguito, fa rumore eccessivo e ci impedisce di dormire possiamo andare dal giudice.

Se il rumore ci ha impedito di dormire e ha compromesso le attività della giornata per un certo tempo possiamo chiedere il risarcimento. Queste richieste si giustificano secondo i principi indicati dal codice civile e della Cassazione. Potremmo, cioè, chiedere al giudice non solo di ordinare al vicino di interrompere il comportamento scorretto, ma anche costringerlo al risarcimento.

Approfondimento

Pochi sanno che in questo caso molto comune l’inquilino può scogliere il contratto di affitto e chiedere il risarcimento dei danni sia al proprietario di casa che al condominio