Con l’estate diventa sempre meno piacevole mettersi ai fornelli e cucinare. Solo il pensiero di accendere il forno provoca indesiderati bollori e mancamenti. Tra l’altro, di questi tempi, gli elettrodomestici diventano solo un’altra fonte di spese inutili. Con le bollette che diventano sempre più pesanti, è meglio tirare la cinghia il più possibile ed evitare salassi pure d’estate. Come fare, dunque, per risparmiare tempo e soldi in cucina? Molti gradiscono i piatti freddi, senza cottura, ma se si volesse assaporare qualcosa di fresco e leggero l’insalata di riso è tra le pietanze più gettonate. Questa sera, offriamo alcune idee per dei primi piatti completi, freddi e veloci, in modo da servire non solo insalate di riso.

Sette piatti come i giorni della settimana, bilanciati e perfetti per l’estate. Senza rinunciare al gusto! La prima proposta è un’insalata di farro con ceci, feta greca, pomodorini, rucola e olio. Attenzione a scegliere ingredienti possibilmente bio, DOP ed EVO. Per la seconda proposta, invece, serve sempre il riso, stavolta però con farro e orzo. Condire con zucchine, carote, uova sode e un giro d’olio. Come si può notare, è tutto molto semplice e veloce.

Non solo insalata di riso, ecco alcune idee per primi e secondi piatti freddi da cucinare anche senza cottura

Riso, farro, orzo e gli altri cereali si possono acquistare già cotti, in scatola, e andranno dunque solamente scolati. Non serve neanche accendere i fornelli. Se piace il riso integrale, si può preparare un ottimo primo piatto con peperoni, ciuffetti di ricotta e olio. La ricotta darà quel tocco di freschezza in più, al contempo inserendo validi elementi nutritivi. La pasta fredda è una grande soluzione per il pranzo del giorno dopo: la sera far bollire e cuocere la pasta, poiché fa più fresco ed è meno stressante. Basta preparare tutto e mettere in frigo per consumare poi il giorno successivo. Quindi spazio alla pasta integrale.

Questa proposta vede le farfalle integrali con feta greca, pomodorini, olive taggiasche, mais, origano e olio. Restando in tema di varianti, anche il riso venere è un’ottima idea per dare colore ai piatti. Utile anche, però, per creare appunto varietà nelle proposte. Si può dunque preparare un ottimo piatto a base di riso venere con zucchine, tonno e olio. Ancora con la pasta integrale, stavolta a scelta, un primo piatto con gamberetti, insalata, avocado, limone e olio evo. Infine, un’ultima proposta che esula da riso e pasta per lanciarsi sul cous cous. Freddo, d’estate, è una vera delizia con ceci, pomodorini, rucola e il solito immancabile giro d’olio.

