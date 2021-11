Occuparsi quotidianamente delle pulizie di casa è un vero e proprio lavoro lungo, faticoso e anche noioso.

Infatti, mantenere la propria abitazione pulita e igienizzata è un’operazione da svolgere quotidianamente e che necessita di pazienza e olio di gomito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo fare attenzione soprattutto ai posti dove lo sporco, i germi e i batteri si accumulano facilmente.

Quindi non solo il bagno, ma spesso dimentichiamo di pulire questo oggetto della cucina senza sapere che proprio lì si annidano le muffe e si forma il calcare. Ma non dimentichiamo anche di occuparci del pavimento e delle fughe, che sono sempre a contatto con la suola sporca delle scarpe.

L’importanza di pulire e igienizzare la pattumiera

C’è un oggetto che tutti abbiamo in cucina, spesso sotto il lavello, che necessita di essere pulito frequentemente, perché ricettacolo di germi e batteri.

Infatti, igienizzare il bidone della spazzatura è molto importante per evitare che si prolifichino tutti quei microrganismi dannosi per la nostra salute e quella dei nostri bambini.

Ma è necessario pulire la pattumiera, anche per eliminare il cattivo odore che soprattutto il bidone dell’umido e della plastica emanano.

Per pulire ed eliminare la puzza dalla pattumiera bastano solo questi prodotti presenti in molte case

Abbiamo parlato dell’importanza di pulire e igienizzare costantemente questi piccoli oggetti.

Ma ricordiamo anche che, per evitare spiacevoli inconvenienti, dobbiamo cambiare il sacchetto ogni giorno. Eviteremo così che si rompa, facendo fuoriuscire liquido e spazzatura. Utilizziamo anche dei sacchetti resistenti oppure, per avere una maggiore difesa, usiamo un doppio sacchetto (uno dentro l’altro).

Ma ecco che per pulire ed eliminare la puzza dalla pattumiera bastano solo questi prodotti presenti in molte case. Naturalmente parliamo del sapone di Marsiglia e del bicarbonato, utilizzati da sempre in casa e per le faccende domestiche. Utili per lavare il bucato, pulire, igienizzare ed eliminare i cattivi odori.

Ma come li utilizziamo? L’operazione è molto semplice. Basta prendere il nostro panetto di Marsiglia e tagliare qualche scaglia di sapone. Sciogliamo questi pezzettini a bagnomaria, aggiungiamo un pochino di acqua e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Dobbiamo ottenere un composto denso ma non troppo liquido. Con l’aiuto di un panno, stendiamo il nostro miscuglio e laviamo per bene tutta la pattumiera. Risciacquiamo con acqua calda. Il nostro bidone sarà profumato e igienizzato.

Ricordiamo che per evitare i cattivi odori possiamo lasciare sul fondo della pattumiera un cucchiaio di bicarbonato.