Oramai la bella stagione è ufficialmente iniziata e molti di noi, complici i due anni di stop dovuti alla pandemia, hanno amici o colleghi che si sposano. Come in ogni evento però esistono dei codici non scritti da rispettare. Non farlo può portare a dei rischi: nel migliore dei casi ci porta ad essere fuori luogo, nel peggiore invece a offendere o arrecare imbarazzo ai futuri marito e moglie. Per evitare situazioni spiacevoli, oggi forniamo un piccolo galateo per essere impeccabili durante queste occasioni importanti. Infatti è da evitare non solo il bianco: ecco quali sono i colori da evitare assolutamente in queste occasioni speciali. Vediamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

I fashion faux pas delle cerimonie

Prima di parlare delle sfumature però ricordiamo altre piccole regole da seguire per figurare sempre al meglio. Una è la morigeratezza. Infatti prima di tutto gli sposalizi avvengono in chiesa o in comune, luoghi dove è necessario mantenere un certo contegno. In secondo luogo invece è meglio evitare di distogliere l’attenzione dai veri protagonisti di questo rito di passaggio. È meglio dunque non optare per delle mise esagerate, per delle scollature o degli spacchi eccessivamente scosciati. In generale è meglio scartare gli abiti eccentrici, lo stesso vale per i colori.

Non solo il bianco, ecco quali sono i colori da non indossare assolutamente ai matrimoni per non fare brutta figura con la sposa

Le sfumature vietate in generale sono quelle che presentano le tonalità più accese del rosso e del viola. Questi colori infatti hanno dei significati intrinsechi e porterebbero i malpensanti a credere che si stia augurando qualcosa di male alla coppia. Lo stesso vale per il nero che risulta più appropriato all’interno dei funerali. Ci sono molte altre alternative come il blue navy o il verde scuro che attribuiscono alla figura lo stesso effetto snellente. Il bianco invece è unicamente riservato alla sposa. È quindi bandito in tutte le sue tinte: il gesso, il crema, il panna, il cocco e l’avorio. Lo stesso vale per quelle che si avvicinano al bianco come il rosa antico, l’écru, il beige.

Questa regola vale per i vestiti, sono però permessi gli accessori o in generale i dettagli che presentano questi colori. Quindi non c’è da preoccuparsi se sono presenti all’interno di orecchini, di borse o dentro alle fantasie.

Lettura consigliata

Come avere un matrimonio lungo e felice seguendo queste piccole superstizioni il giorno delle nozze