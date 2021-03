Marzo è oramai arrivato e pian piano si stanno aprendo le porte alla bella stagione. Quest’ultima, oltre a un tempo più mite, porta con sé anche i periodi ideali per la celebrazione dei matrimoni.

Il loro culmine generalmente si ha fra aprile e giugno quando le temperature sono ancora primaverili. Proprio per onorare questi riti oggi facciamo una piccola carrellata dei gesti scaramantici che una donna deve mettere in atto per un legame duraturo. Oggi spiegheremo come avere un matrimonio lungo e felice seguendo queste piccole superstizioni il giorno delle nozze.

Il velo

Il velo è uno degli accessori più amati, ma in passato veniva utilizzato dalla famiglia della parte femminile per nascondere gli eventuali difetti della ragazza. Al giorno d’oggi si pensa che sia di buon augurio che una donna indossi quello donatole da una sposa felice.

Il vestito

C’è un divieto assoluto di mostrare l’abito al proprio futuro marito prima della cerimonia. Questa tradizione deriva da un’usanza passata non propriamente lusinghiera.

Quando questo contratto era combinato dalle famiglie, la sposa veniva vista come una bocca in più da sfamare e per questo le veniva fornita una dote. Da qui nasceva l’esigenza che l’uomo si trovasse davanti al fatto compiuto e che non la rifiutasse all’ultimo momento. Questo poteva avvenire in caso ritenesse la propria futura compagna poco avvenente.

Al giorno d’oggi è considerato assolutamente di cattivo auspicio confezionarselo da sole.

Il piede giusto

Il grande giorno viene accolto da molta trepidazione da entrambe le parti. Per questo è necessario prestare attenzione a questo piccolo particolare. Per tutti e due è importante mettere il piede destro fuori per primo nel momento in cui si esce dall’uscio. Questo gesto attira buone energie ed è sinonimo di una relazione duratura e prospera.

Oggi abbiamo parlato di come avere un matrimonio lungo e felice seguendo queste piccole superstizioni il giorno delle nozze. Se crediamo nella fortuna e nella sfortuna in campo amoroso, consigliamo questo articolo: “Perché bisogna preoccuparsi se il nostro partner ci regala questo fiore a San Valentino”.