Statisticamente, quando finisce l’estate uno dei primi pensieri che abbiamo ritornando alla routine è come rinnovare il guardaroba per l’inverno. Un capo fondamentale rimane sempre e comunque la scarpa. Scegliere quella giusta può dare un nuovo valore a vecchi vestiti e darci la giusta fiducia in noi stessi per affrontare la stagione. Se veniamo costantemente bombardati da immagini di brand dai prezzi irraggiungibili e crediamo non potremmo mai permetterci la scarpa dei sogni, ci sbagliamo. Ecco 3 scarpe da comprare quest’inverno per uno stile da fare invidia a poco prezzo. Seguendo questi piccoli consigli di stile possiamo essere alla moda senza seguirne le leggi. In più, risparmiando sulle scarpe potremo avere più budget per il resto del nostro outfit.

Ecco 3 scarpe da comprare quest’inverno per uno stile da fare invidia a poco prezzo

Dopo due anni in cui siamo usciti di casa davvero raramente, quest’inverno speriamo di poter sfoggiare di nuovo il nostro look per le strade. Molti si sorprenderanno nello scoprire che anche l’inverno 2021 vede le sneakers come grandi protagoniste della moda. Le “scarpe da tennis” o “da ginnastica”, come le chiamerebbero le nostre mamme, restano un’icona di stile intramontabile. Il vantaggio è che possiamo trovare modelli di sneakers alla moda ma a prezzi assolutamente abbordabili.

Partiamo dal primo modello, la Neon Sneakers. Questa scarpa si distingue prevalentemente per i dettagli dai colori fluorescenti, ben visibili anche a distanza. Un tocco non indifferente di personalità, che si conferma apprezzatissimo anche da operatori della moda come Chiara Ferragni. Tra i brand che propongono Neon Sneakers a buon prezzo abbiamo gli storici Nike, New Balance e Reebok.

Passiamo poi alle cosiddette Ugly Sneakers. In inglese, Ugly significa letteralmente “brutto”. Ma non lasciamoci ingannare: il nome deriva solo dalla particolare forma di queste scarpe super alla moda. Sinuose, esagerate, vistose ma senza essere volgari, le Ugly Sneakers stanno letteralmente mangiando il mercato. Tra i brand che le propongono a prezzo abbordabile abbiamo Fila, Adidas e ancora Nike. Per chi vuole spendere di più, su tutti, Balenciaga o Alexander McQueen.

Un tocco di colore

Per chi vuole svoltare il proprio outfit con un tocco di colore, stanno letteralmente spopolando le Basket Sneakers. Non sono altro che modelli di scarpe da basket, spesso riadattate in forme e colori all’uso quotidiano. Sempre più sono gli influencer immortalati con ai piedi delle Basket Sneakers. Per andare sul sicuro, il brand su cui puntare è Air Jordan. Ultimamente, però, anche brand di lusso come Gucci hanno proposto la loro rivisitazione.

