Di questo paradiso terrestre italiano con spiagge dai riflessi brillanti e rocce levigate si è innamorato una famosa star di Hollywood

Si trova nella zona nord orientale della Sardegna, di fronte a Tavolara, in mezzo al mare cristallino che tanto amano i turisti. In passato è stato un punto strategico per gli avvistamenti, è attorniato da baie che sembrano scolpite e da sentieri segreti che portano alle calette. Puntaldìa è il proseguo naturale della spiaggia denominata La Cinta, spiaggia gioiello di San Teodoro e di tutta questa parte del litorale.

La curiosità principale è che di questo paradiso terrestre molti apprezzano che sia ben riparato sia dal Maestrale che dalla Tramontana. Allo stesso tempo, però, è ideale per gli sport da fare con la vela e lo è anche per gli amanti delle immersioni, grazie ai vari centri diving, e del golf, con la presenza di campi importanti.

Posizione strategica e strutture ricettive di alto livello fanno di Marina di Puntaldìa un posto perfetto per una vacanza. Il centro residenziale è dotato di porto turistico, ristoranti e negozi e non manca la movida serale e notturna.

Tra terra e mare

Le spiagge presenti in zona sono diverse e tutte splendide, con sabbia dorata e mare incontaminato. A parte la spiaggia di La Cinta, ci sono Cala Brandinchi e S’Isuledda che hanno fondali limpidissimi e macchia mediterranea tutto intorno. Hanno estensioni notevoli e si trovano vicine ai centri abitati. Tutta l’area è protetta, perché ospita specie rare di volatili, ma anche olivi e frutteti.

Il complesso residenziale si trova a 35 chilometri da Olbia. I collegamenti sono ottimi perché dall’aeroporto partono voli nazionali e internazionali e nei dintorni si trova pure il porto di Golfo Aranci. Le case sono inserite in un contesto verde ricco di prati, di piante e fiori.

È molto rilassante camminare a piedi nudi sull’erba e dopo alcuni passi ritrovarsi nella sabbia finissima e calda per un bagno di sole. È il posto ideale in cui far sposare relax e vita sociale, perché entrambe sono a portata di mano durante la vacanza.

Di questo paradiso terrestre italiano con spiagge dai riflessi brillanti e rocce levigate si è innamorato una famosa star di Hollywood

Tra i colori che tolgono il fiato di Lu Impostu, possiamo affittare la stessa villa che, durante le riprese di Catch-22, ha ospitato una famosissima star di Hollywood. Una reggia circondata da 60mila metri quadrati di giardino con spa, solarium e una vista spettacolare su Tavolara e Lu Impostu. 7 suite protette da alte mura, con siepi spettacolari in cui è impossibile essere fotografati dai paparazzi. Perché George Clooney ha sempre tenuto alla privacy e per la sua permanenza in questa parte dell’isola era necessaria una vera opera architettonica a prova di macchina fotografica.

Sarà l’aria di mare o la bellezza della natura, l’isola è diventata un punto di riferimento anche Oltreoceano. Gli esempi di longevità, gli scenari da sogno in cui trascorrere una vacanza oppure organizzare il proprio matrimonio, stanno impressionando numerose personalità. Questa parte della costa rimane comunque abbordabile per molti turisti. Le varie sistemazioni possono accontentare tutte le necessità.

