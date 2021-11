Non importa se viviamo con una persona da poco tempo o se stiamo insieme da tanti anni.

Ci preoccupiamo di rimanere giovani e attraenti agli occhi del partner e spesso, anche se consapevoli dell’ottima chimica che ci lega, ci troviamo a chiederci se tutto stia andando per il verso giusto.

Essere innamorati è bellissimo, ma allo stesso tempo può creare qualche insicurezza: stiamo così tanto bene con una persona che a volte sorge la paura che la magia si spezzi, come fosse la fine di un bel sogno.

Ecco perché, per testare l’affinità di coppia, di frequente ci affidiamo alle previsioni dell’oroscopo, mentre nella quotidianità cerchiamo tendenzialmente di evitare tutto ciò che potrebbe portare a screzi e incomprensioni.

A tal proposito, dobbiamo fare attenzione a questa attività davvero molto comune e rilassante perché potrebbe creare problemi di coppia.

Divano e tv: nemici o alleati?

Solitamente, non vediamo l’ora di rientrare a casa, gustare una buona cena che ci faccia dimenticare l’insipida schiscetta del pranzo e rilassarci sul divano con la nostra dolce metà.

Spesso, poi, siamo talmente stanchi che abbiamo poca voglia di chiacchierare e preferiamo guardare la TV.

Ebbene, questa attività che sembra così banale, nasconde in realtà delle insidie per l’armonia della coppia.

Cosa vedere

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di litigare per decidere quale film scegliere.

Certo, nell’era delle piattaforme streaming questo potrebbe non essere più un problema, ma non mancano di presentarsi occasioni in cui si ha a disposizione un unico schermo.

Come vederlo

Altre problematiche sorgono, poi, rispetto alla modalità di visione.

C’è chi discute per l’attivazione dei sottotitoli e chi, avendo necessità di assentarsi un momento, si aspetta che il partner metta in pausa.

La dura realtà è che, tornati in salotto, scopriremo con disappunto di aver perso quei 5 minuti fondamentali per lo sviluppo della storia.

Attenzione a questa attività davvero molto comune e rilassante perché potrebbe creare problemi di coppia

Ulteriore motivo di scontro può realizzarsi quando lei/lui ci propone di vedere un film e anticipa le battute, o addirittura peggio, commenta ogni sequenza della pellicola.

È snervante poi il fatto che il partner si addormenti.

Certo, comprendiamo benissimo la stanchezza post lavoro, ma lo prendiamo quasi come affronto personale, perché accade proprio quando dovremmo passare del tempo insieme.

Ultimo, ma non per importanza: l’uso del cellulare durante la visione, imperdonabile mancanza di rispetto.

Insomma, per certi versi si tratta di piccolezze, ma è anche vero che la somma di questi fastidi può determinare irritazione reciproca e sfociare in un litigio, soprattutto al culmine di una giornata impegnativa.

Con ciò non vogliamo dire di non guardare la tv insieme, anzi.

È una piacevole abitudine, quasi un momento sacro, in cui la coppia si ricongiunge e si rilassa dopo la frenesia e lo stress della routine: perché non goderselo a pieno, basta solo qualche accorgimento in più.

Insomma, cominciamo a scegliere il film per stasera, ma ricordiamoci di spegnere il cellulare e di avere pazienza.

Approfondimento

Ecco cosa vedere su Netflix questo weekend, 3 nuovissimi film avvincenti ed emozionanti che ci terranno incollati al divano.