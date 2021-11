Allenare la nostra memoria e, più in generale, il nostro cervello dovrebbe essere una preoccupazione comune a tutti. Infatti, a parte per chi ha la fortuna di avere un lavoro intellettuale, la nostra memoria rischia di perdere il passo con i tempi. Leggiamo poco, scriviamo ancora meno e per i calcoli usiamo sempre la calcolatrice.

Non possiamo, dunque, stupirci che la nostra memoria e il nostro cervello rallentino. Di conseguenza, molte persone hanno iniziato a usare dei giochi che stimolano la memoria.

Ciò che possiamo fare è trovare del tempo libero e magari alcuni amici e metterci di buon impegno. Infatti, grazie a questi semplici giochi per la mente alleniamo la nostra memoria e il cervello.

Parole incatenate

Il gioco in questione ci aiuta sia ad avere un lessico migliore sia a riattivare le sinapsi. Serve velocità di esecuzione e gestione delle informazioni. Si gioca in gruppo, meglio se in 3 o in 4 persone e l’attività consiste nel trovare delle parole che si concatenano alle precedenti.

In particolare, un giocatore inizia con il dire una parola e quello successivo deve riprendere l’ultima sillaba della parola pronunciata e usarla come l’inizio della successiva. Si può giocare in due modi: o tutti contro tutti o in due squadre.

Nel primo caso, il primo che non riesce a formare una parola viene eliminato, finché non ne resta soltanto uno. Nel secondo caso, invece, le due squadre gareggiano l’una contro l’altra e, in un lasso di tempo prestabilito, si calcola quante parole ogni squadra è riuscita a concatenare.

La vera difficoltà del gioco non è tanto quella di trovare le parole ma di trovarle velocemente. Ecco che in questo modo alleniamo la nostra memoria e il nostro cervello.

Un secondo gioco riguarda la memorizzazione di alcune foto. Si può creare un album con molte foto di città, paesaggi e persone. Si fa passare l’album a tutti i giocatori, scegliendo al massimo un minuto di tempo per giocatore.

Finito questo tempo, il giudice del gioco inizia a fare delle domande precise sulle foto appena viste. Il primo che sbaglia la risposta è eliminato.

Un altro gioco che aiuta la memoria è quello di creare delle brevi frasi che si susseguono. In soldoni, si gioca in quattro e il primo giocatore compone una frase, come “Parigi è bella”. Il secondo, deve continuare la frase aggiungendone un pezzo, come “Parigi è bella ma fa freddo”. Il terzo a sua volta, deve aggiungere ancora un pezzo e così via.

Il primo che sbaglia una parte della frase è eliminato. In questo modo si allena moltissimo la memoria a breve termine.

