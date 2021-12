Quando il freddo si fa intenso, l’istinto umano si rivolge per natura verso il caldo. Il tepore di un camino e di una serata con gli amici rispettano sicuramente questi standard. Ma con un piccolo sforzo in più potremmo rivoluzionare il nostro inverno con un metodo che sta impazzando un po’ ovunque. Non solo tra i cosiddetti nomadi digitali. E nemmeno tra i giovani millenials. Perché l’idea di un viaggio al caldo per qualche giorno con questo sistema farà emozionare molti, anche più grandi. Ripensando, ad esempio, allo spirito libero degli anni ’70 e alla filosofia hippie. Ma che nel frattempo si è fornito di qualche comfort in più. Non il solito cenone ma un’idea pazza e vincente per un viaggio invernale da urlo con questo mezzo alle Canarie.

Un biglietto d’aereo e un van

Sono in moltissimi ad averlo fatto di recente. Un viaggio itinerante di qualche giorno in uno dei cosiddetti van camperizzati. Un mezzo che riesce ad essere sorprendentemente comodo e di cui a breve osserveremo le incredibili dotazioni. L’idea allora potrebbe sorgere spontanea. E forse il pensiero che ne nascerebbe è “Perché non provarci?”. Non in tutta Europa infatti il clima è freddo ed ostico. Esistono territori che sono posti in zone climatiche favorevoli e che, essendo parte del territorio comunitario, godono di tariffe relativamente comode per arrivarci. Non si tratta in questo caso dell’impensabile confine esistente tra Francia e Brasile. Ma delle celebri isole Canarie. Spagnole da un punto di vista amministrativo, facilmente raggiungibili in aereo, ma geograficamente africane. Dotate anche d’inverno di un clima estremamente favorevole. Lanzarote sarebbe una delle isole più raccomandate per questa esperienza, ma tutte le Canarie avrebbero delle caratteristiche compatibili.

Lo spunto è relativamente immediato. Basta comprare un biglietto aereo e prenotare qualche giornata di utilizzo del cosiddetto van camperizzato. Dormire e cucinare non sarà poi un problema. Dovremo solo pensare alle tappe da toccare e prepararci a godere di visioni mozzafiato. Qualcuno si potrebbe chiedere il perché questo mezzo sia tornato di moda e quali siano i comfort. Il merito nel primo caso è di alcuni viaggiatori che, condividendo le proprie emozioni di viaggio tra Internet e social network, hanno dato il via alla moda. E, nel secondo caso, sarebbe di tanti noleggiatori che, cogliendo lo spirito dei tempi, hanno reso questi mezzi confortevoli. Possiamo ora farci un’idea di cosa stiamo parlando.

Non il solito cenone ma un’idea pazza e vincente per un viaggio invernale da urlo con questo mezzo alle Canarie

Questi mezzi possono essere dotati di una quantità di servizi sorprendenti. Il mezzo utilizzato è, per l’appunto, il classico intramontabile van, ma adeguato con soluzioni creative a pressoché tutte le esigenze basilari. Esteticamente il primo aspetto che si nota è la comodità e relativa ampiezza del materasso su cui dormire. Questo infatti occupa la larghezza intera del van. Ma, incredibilmente, oltre ovviamente ad un duplice accesso, il van è dotato di un tavolo, di fornelli per cucinare (normalmente due), di sedie e di tavolo da esterno e da interno. Non manca infine lo spazio per mettere i bagagli.

Molti si domanderanno come si possa risolvere la questione igienica. Ebbene, questi van, oltre ad essere dotati di wc chimici, presentano anche ingegnosi sistemi per farsi la doccia. Normalmente si tratta di una piccola struttura autosostenuta cui si collega l’acqua per lavarsi. Questa peraltro scende in un piatto doccia, proprio come fossimo all’interno di una struttura. Il grande vantaggio, infine, risiede nella capacità quasi assoluta di spostamento. A differenza dei camper, infatti, i van sono ancora più agili e snelli. E questo significa che si può dormire veramente ovunque. Non ci basta altro che prendere un po’ di coraggio ed energia e partire all’avventura.