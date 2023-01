Anno nuovo e nuove abitudini, ecco come dovresti iniziare la tua giornata innescando il buonumore

Se il buongiorno si vede dal mattino, come dice il proverbio, ecco perché dovresti preferire determinate cose per iniziare alla grandissima la giornata. Secondo una recente ricerca di un team di esperti internazionali, la tua giornata potrebbe cominciare positivamente, seguendo un determinato percorso.

Andiamo a scoprirlo immediatamente. Anno nuovo e nuove abitudini che potrebbero esserci davvero d’aiuto.

Quando la psicanalisi aiuta la serenità quotidiana

Davvero incredibile pensare che la psicanalisi criminale possa entrare nella nostra vita quotidiana. Eppure, secondo una recentissima teoria degli studiosi e dei docenti dell’Università della California, sarebbe proprio così. Attraverso una serie di studi, analisi e relazioni che hanno riguardato anche i casi criminali, gli esperti sarebbero arrivati ad alcune conclusioni davvero interessanti. Innanzitutto, la pericolosità della noia, che avrebbe effetti devastanti a livello psicologico. Ancor più evidente il raffronto tra un paziente che vive di sogni, ma anche di ambizioni e uno invece che si crogiola nelle negatività e nella noia. Secondo gli esperti, infatti, se ti alzi al mattino immaginando delle esperienze positive, come una spiaggia caraibica, potresti poi vivere alla grande il resto della giornata. Capita allora a fagiolo l’idea di qualche meta interessante.

Anno nuovo e nuove abitudini, ecco come dovresti iniziare la tua giornata, alla faccia dei pensieri negativi

Secondo gli esperti americani, le cattive notizie al risveglio ti porterebbero, ancora, a vedere più negativamente il resto della giornata. Se, sei anche tu tra coloro che accendono la televisione e guardano il primo telegiornale del mattino, potresti fare l’errore più grosso della giornata. Perché il nostro cervello secondo questi studi, si farebbe immediatamente influenzare dalle cattive notizie, innestando la retromarcia psicologica. Ritrovandoci invece in mezzo alle buone notizie, l’effetto sarebbe contrario. Il tuo cervello si troverebbe a immagazzinare positività, dispensandola poi nel resto della giornata. Una colazione vissuta ascoltando belle notizie, invece che negative, sarebbe il segreto per la tua giornata alla grande. Magari, stando anche attento alla dieta giusta dopo le abbuffate delle Feste.

La prova del 9 arriva dalle ultime disgrazie mondiali

Anno nuovo e nuove abitudini, ecco come dovresti iniziare la tua giornata, innescando il buonumore pensando anche alla controprova. Nella contro deduzione di ciò che invece ti renderebbe più triste, ecco quanto accaduto negli ultimi anni. Ci siamo ritrovati per 24 mesi con i bollettini di guerra dei decessi e dei contagi della Pandemia. Tutti i telegiornali e quotidiani aprivano con le notizie negative della Pandemia mondiale. Proprio queste negatività potrebbero aver fatto sì che anche il tuo cervello, come tutti quelli degli altri cittadini del Mondo, si facesse influenzare già negativamente di primo mattino, facendo fatica poi a ritrovare la strada della positività. Meglio sintonizzarsi subito su notizie allegre e svaghi quali viaggi, cucina, sport, arte, gossip e le nostre news per partire al meglio.