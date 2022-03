La primavera è letteralmente sbocciata. Giornate soleggiate e temperature in aumento si registrano in tutta Italia. È, allora, necessario approfittarne con qualche gita fuoriporta. L’Italia è piena di luoghi da sogno. Dal mare alla montagna fino alle colline. Nel Bel Paese abbiamo una vastissima scelta di esperienze a contatto con la natura tra cui possiamo scegliere. In particolare, a primavera è davvero bello poter ammirare lo spettacolo della natura in fiore.

Potrebbe essere, dunque, molto interessante, in primavera, andare alla scoperta di luoghi magici e poco conosciuti in giro per l’Italia. Molti di questi luoghi si nascondono, spesso, proprio sotto il nostro naso. E allora, non solo giardini incantati con ciliegi, rose e tulipani in fiore ma la magia della primavera possiamo scoprirla anche a Roma. Con 5 luoghi naturalistici assolutamente da scoprire.

Giardini da scoprire

Il primo è il Parco Centrale del Lago, conosciuto anche come Parco Lago dell’EUR oppure Laghetto. Qui si trova un bacino artificiale davvero adatto per delle belle passeggiate primaverili. Possiamo, infatti, addentrarci nel percorso, pedonale e ciclabile, chiamato Passeggiata del Giappone. In onore del Ministro giapponese, Kishi, che donò nel 1959 all’Italia 2.500 alberi di ciliegio da fiore. I “sakura” danno il meglio di sé tra metà marzo e metà aprile, riempiendosi di fiori e regalandoci uno spettacolo primaverile magico.

La seconda proposta è Tulipark in via dei Gordiani 73. Si tratta di un grande parco di tulipani olandesi. Offre la possibilità di ammirare più di 75 varietà coloratissime di tulipani. Sarà anche possibile raccogliere personalmente i fiori e formare il proprio bouquet.

Non solo giardini incantati con ciliegi, rose e tulipani in fiore ma anche la magia della primavera in questi angoli segreti di Roma

Il terzo luogo magico si trova alle pendici dell’Aventino in pieno centro storico a Roma vicino al Circo Massimo. Si tratta del Roseto comunale. Ha una posizione davvero fantastica e, seppure di dimensioni contenute, offre una bellissima vista sul centro di Roma. Il Roseto offre più di 1.100 specie di rose che provengono da tutto il Mondo. Troviamo la Rosa Chinensis Mutabilis, che cambia colore con il passare dei giorni, oppure la Rosa Foetida, particolarmente maleodorante.

Altre due proposte per una bellissima passeggiata primaverile le abbiamo con il Campo di Papaveri a Torre Maura e il Giardino Botanico che si trova a Trastevere. Altri due magici luoghi per sfruttare al meglio le splendide giornate di sole che ci offre la primavera 2022.