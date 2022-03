Ecco come vincere 10.000 euro grazie a questo concorso musicale con iscrizione è gratis

Da alcuni giorni è possibile iscriversi all’Arezzo Wave Music Contest 2022, il noto concorso musicale giunto alla sua 35esima edizione. Si tratta di una competizione rivolta a musicisti e band di qualunque genere.

L’iscrizione è gratuita, previa candidatura entro il prossimo 18 aprile (scadono il 14 aprile, invece, queste borse di studio). Per l’edizione 2022 sono previsti anche premi speciali per celebrare il gruppo dei Beatles a 60 anni dalla loro nascita. In particolare, tuttavia, ecco come vincere 10.000 euro grazie a questo concorso incentrato sulla musica.

A chi si rivolge l’Arezzo Wave Music Contest

Come affermano gli organizzatori, è una gara tra le più longeve e partecipate d’Italia e si rivolge a chi ha le note e la musica nel sangue. Possono partecipare musicisti e band appartenenti a qualsiasi genere musicale, con almeno metà dei componenti di nazionalità italiana.

Un Contest che negli anni ha scoperto numerosi talenti noti al grande pubblico. Tra essi citiamo i Mau Mau, gli Afterhours, Zen Circus, JoyCut, Ritmo Tribale, La Rappresentante di Lista, Almanegretta ed altri ancora.

Tra le categorie del 2022 incluse dal regolamento abbiamo l’Arezzo Wave Band (il live rivolto a tutti), l’Arezzo Wave Music School e l’Arezzo Wave Ius Soli. Infine quest’anno debutta la categoria Pepperland, sezione dedicata si Beatles ai loro 60 anni dalla fondazione.

Ecco come vincere 10.000 euro grazie a questo concorso musicale e l’iscrizione è gratis

La fase di selezione prevede che gli iscritti siano giudicati dai responsabili regionali. Su quest’ultimi ricade il compito di scegliere chi dovrà accedere alle selezioni live e le successive fasi finali. Al vincitore finale della 35esima edizione dell’Arezzo Contest andranno 10mila euro per realizzare il suo tour di 6 tappe in Italia e all’estero.

La competizione prevede però anche altri premi in palio. In particolare, la migliore band della categoria Arezzo Wave Music School e Arezzo Wave Ius Soli accederanno alla fase finale nazionale. Inoltre avranno modo di utilizzare per un anno il marchio Best Arezzo Wave sulla loro produzione.

Quest’ultima possibilità è prevista anche dal premio Arezzo Wave Contest finale nazionale, che fa suonare al Sud Wave 2022 i migliori finalisti regionali. Infine abbiamo il premio Rockit (sottoscrizione annuale a Rockit PRO) e Pepperland (2 litografie di John Lennon e 2 poster).

Termini e modalità di partecipazione

Come anticipato l’iscrizione al Contest è gratuita e termina lunedì 18 aprile. Nel form online i musicisti (o band) dovranno caricare la loro biografia e foto, la scheda tecnica e due brani originali.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati all’Arezzo Wave Music Contest 2022 a consultare il bando per tutti i dettagli dal caso.

