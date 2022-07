Le frittelle di zucchine sono sane e deliziose, ottime per grandi e piccini. Possiamo prepararle vegane e low carb. In questo articolo mostreremo una ricetta veloce per questo piatto che sarà adorato da tutti in famiglia. Deliziose e versatili, quelle frittelle possono essere usate come contorno, come secondo o come condimento di un panino. Vediamo ingredienti e procedimento.

Frittelle di zucchine vegane, sane e deliziose, ricetta semplice e gustosa per una cena in famiglia

Le frittelle di verdure sono un pasto estivo leggero perché contengono pochi carboidrati. Ecco la ricetta salutare e i consigli per prepararle. Le zucchine sono di stagione da giugno a ottobre e possono essere anche coltivate sul balcone.

Ingredienti:

450 grammi di zucchine;

un pizzico di sale;

50 grammi di carote;

una cipolla piccola;

uno spicchio d’aglio;

2 cucchiai di semi di lino macinati;

4 cucchiai di amido di mais;

un pizzico di pepe;

paprika in polvere;

cumino;

olio di semi di girasole.

Procedimento

Lavare bene le zucchine e grattugiarle. Salare le verdure e lasciarle in ammollo per un attimo. Il sale farà uscire l’acqua dalle zucchine, dopo di che mettere le zucchine grattugiate in una ciotola capiente. Sbucciare le carote e grattugiarle.

Quindi aggiungere le carote alle zucchine nella ciotola. Mondare la cipolla e l’aglio e tritarli entrambi finemente. Versare entrambi nella ciotola, poi tritare il prezzemolo e aggiungerlo nella ciotola. Aggiungere i semi di lino e l’amido di mais e mescolare bene fino a formare un composto omogeneo. Condire le polpette con sale, pepe, paprika e cumino a piacere.

Dopo di che schiacciare le polpette a forma di frittelle e friggerle in olio di girasole. Rosolarle da ogni lato per circa 5 minuti, fino a quando non iniziano a dorarsi leggermente.

Varianti alla ricetta

Possiamo preparare le frittelle di zucchine vegane, sane e deliziose, in tanti modi diversi. Al posto delle carote, ad esempio, possiamo usare il cavolo rapa o i porri. Possiamo anche variare le spezie in base ai nostri gusti. Le polpette hanno un ottimo sapore anche con curry in polvere o peperoncino.

Le zucchine sono una verdura di stagione se acquistate da giugno a ottobre e la cosa migliore sarebbe acquistarle a chilometro zero, dai contadini di fiducia; sicuramente saranno più gustose, croccanti e senza pesticidi. I semi di lino sono sani e considerati un superfood. Contengono molte vitamine, proteine ​​e magnesio, rendono bella la pelle e splendidi i nostri capelli. Soprattutto se seguiamo una dieta vegana, dovremmo prestare attenzione all’assunzione di nutrienti.

