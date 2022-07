Conquistare gli ospiti sarà semplice con queste idee fresche ed eleganti.

Le pesche sono tra i frutti più golosi della stagione estiva e se ne trovano di succose e dolci. Queste ricette che stiamo per vedere possono essere realizzate anche con i frutti più maturi.

Non è necessario essere grandi chef per fare un figurone. Basterà seguire le indicazioni e portare in tavola qualcosa di diverso dal solito spritz o dal tradizionale tiramisù.

Con tante pesche mature prepariamo un aperitivo rinfrescante o un dessert

Siamo abituati a consumare aperitivi con cocktails di vario genere, gettonatissimo lo Spritz originale o le sue infinite varianti.

Oppure un lungo elenco di drink dai più ai meno calorici che si trovano nei locali della movida.

Ma c’è un drink casereccio ed altrettanto delizioso che può mettere tutti d’accordo. Si può decidere se offrire un bicchiere con le bollicine o fermo. In entrambi i casi si dovrà scegliere un vino bianco di ottima qualità.

Dovremmo fornirci di una caraffa, ancor meglio se dotata di porta ghiaccio e coperchio. La riempiamo con una bottiglia di Gewürztraminer, Falanghina, Chardonnay, Prosecco di Valdobbiadene o Metodo Classico. Si possono scegliere anche altri vini bianchi con il Locorotondo o il Verduzzo. All’interno tuffiamo due pesche mature, pelate e tagliate in grossi cubetti. Aggiungiamo qualche foglia di menta fresca e lasciamo in infusione per almeno due ore in frigorifero. Al momento del servizio aggiungeremo il ghiaccio nel tubo centrale della caraffa e potremo versare agevolmente grazie al suo coperchio. Un aperitivo sano e gustoso, diverso dai soliti mix e che si abbina bene con moltissimi finger food, anche di pesce.

La dolcezza delle pesche si presta bene anche per fare un dessert. Prepareremo un fine pasto sofisticato. È ideale per chiudere i menù di carne e di pesce e si può servire sia a pranzo che a cena senza appesantire.

Un dessert veloce che pochi conoscono

Con tante pesche mature si può preparare anche un dolce. Avremo bisogno di una pesca a testa. Dunque per 4 persone compreremo:

4 pesche;

60 g di mandorle spellate;

30 g di burro;

80 g di amaretti;

50 g di zucchero;

150 ml di vino passito;

q.b. menta fresca per decorare.

Laviamo e tagliamo le pesche a metà senza sbucciarle. Eliminiamo il nocciolo e allarghiamo l’incavo della pesca tenendo da parte la polpa che andiamo a togliere. Tritiamo grossolanamente nel mixer amaretti e mandorle e uniamo il composto alla polpa tritata ed a 40 grammi di zucchero. Bagniamo con qualche cucchiaio di passito e lavoriamo fino ad ottenere una massa omogenea, umida e morbida. Disponiamo le pesche sulla placca da forno imburrata e riempiamole con il composto. Mettiamo un fiocchetto di burro e spolverizziamo con lo zucchero avanzato. Bagniamo con il passito rimasto e cuociamo in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Dovremo servirle ancora calde, magari creando un contrasto con del gelato alla vaniglia.

