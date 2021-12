Nella vita di ogni persona ci sono dei traguardi che a volte si attendono per decenni. Uno di questi è sicuramente la pensione. Dopo tanti sacrifici e risparmi, arriva finalmente il momento di godersi un meritato riposo. Nell’immaginario collettivo questo è il percorso standard, l’obiettivo naturale a cui aspirare e che tutti, prima o poi, raggiungeranno.

Negli ultimi anni si è però sviluppato un concetto diverso del mondo del lavoro e del modo in cui l’Uomo dovrebbe rapportarsi adesso. Si lavora per vivere e non si vive per lavorare, dicono: anche per questo in alcuni Paesi del Nord Europa si sta pensando di introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni.

A quanto pare, dagli studi effettuati su alcuni test di questo genere è il risultato che la produttività resta la stessa o addirittura aumenta. I lavoratori si sentono meno oppressi da scadenze e orari, si godono di più la propria vita privata e gli hobby, e quindi in ufficio sono più concentrati e rilassati: in breve, lavorano meglio.

Scegliere la vita

Questa nuova idea del lavoro si è applicata anche ad altri campi e se la pensione è lontana e la stanchezza è tanta c’è un modo che potrebbe farci smettere di lavorare a 40 anni. Tutto nasce dalla pubblicazione di un libro nel 2002: “Your money or your Life” di Vicki Robin.

Attorno alle idee esposte in questo saggio è nato il cosiddetto movimento Fire, sigla che sta per “Financial independence and early retirement”. Il movimento è composto da persone che cercano una vita più autentica e meno legata alle imposizioni che vengono dal mondo lavorativo.

Come si fa, dunque, a smettere di lavorare così presto? La regola centrale del movimento Fire è quella dell’indipendenza finanziaria, basata su precisi calcoli che servono per capire qual è il proprio tasso di risparmio.

Di base si calcola prendendo come riferimenti lo stipendio e ciò che si riesce a risparmiare ogni anno: da questi valori si potrà calcolare quanto serve per raggiungere l’indipendenza finanziaria.

In maniera molto generale, i teorici del movimento sostengono che questo traguardo si raggiunge nel momento in cui le spese sostenute in un anno sono un venticinquesimo del patrimonio netto.

Bisogna poi imparare a gestire il proprio patrimonio, facendo degli investimenti mirati per non consumarlo e basta.