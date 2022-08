La montagna si vive anche d’estate. Non solo d’inverno. Certo, nell’immaginario collettivo è il luogo della neve, dello sci e del freddo. Così come, se pensiamo a una in particolare, la gran parte di noi va con il pensiero alla Dolomiti. Un paradiso terrestre che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio.

Tuttavia, i paradisi, se sono su questa terra, si pagano, purtroppo. Di conseguenza non sono accessibili proprio a tutti, neppure in estate. Per cui, se non si vuole spendere cifre astronomiche, bisogna guardare altrove. Come per il mare, anche per i monti l’Italia offre molto e per tutte le tasche. Dal Nord, al Centro, fino ad arrivare al Sud.

Oggi andremo a scoprire tre interessanti possibilità. La prima in Lombardia, la seconda nel Lazio e la terza in Campania.

Partiamo dal Nord, in rigoroso ordine geografico e da Valdidentro. Un comune di circa 4.000 abitanti situato in Valtellina, ai piedi del mitico Stelvio. Ci troviamo già a un’altezza piuttosto ragguardevole, 1.350 metri di altitudine. È il secondo per estensione territoriale di tutta la Lombardia e questo dato da solo dovrebbe già illustrare lo scenario.

Montagne, boschi, laghi. La classica atmosfera da favola, anche d’estate. La scalata ai 1.930 metri alle Torri di Faele, proseguendo poi verso il Lago di Cancano è qualcosa di veramente sensazionale. Si respira aria pura e brilleranno gli occhi per il panorama mozzafiato.

Non solo Dolomiti, 3 località di montagna dove andare in vacanza

Abbandoniamo la Lombardia per scendere tra Marche e Umbria, al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui, vista la vastità dell’area, c’è davvero soltanto l’imbarazzo della scelta. Si possono scegliere città come Fermo, Ascoli Piceno, Norcia o Perugia oppure salire lungo la catena appenninica. Castelluccio di Norcia è il comune più alto con i suoi 1452 metri.

Le escursioni, però, possono portare a superare anche i 2.000 metri, verso Monte Vettore, la sommità dell’intera catena. Si può decidere di alloggiare in quota e girare a piedi o in mountain bike oppure gustarsi le bellezze e le prelibatezze delle città citate in precedenza, per poi fare escursioni verso le montagne.

Non solo Costiera Amalfitana, anche la Campania ha degli splendidi luoghi montani

Il terzo luogo che potrebbe diventare meta di una vacanza in quota è Monteverde, in Irpinia. Quella che è definita la Svizzera della Campania per i suoi paesaggi ricchi di verde. Un comune posto a 700 metri d’altezza, tra i borghi più belli d’Italia.

Si può visitare il castello che domina la vallata, costruito dai Longobardi, o decidere di fare delle escursioni nella Foresta Mezzana. Un polmone verde, quasi incontaminato, nel quale poter ammirare diverse specie di animali. Si può andare a prendere un po’ di fresco, poi, sulle sponde del Lago di San Pietro. Un bacino artificiale creato negli anni ’60, costruendo l’omonima diga.

Dunque, non solo Dolomiti, 3 località di montagna da visitare per un soggiorno estivo di qualità a prezzi modici. Senza dimenticare, per gli amanti delle vette più alte, la Val d’Aosta e le sue straordinarie bellezze.

