Tutti sappiamo che introdurre le giuste quantità di ferro nella dieta è fondamentale per mantenerci in salute. Assumere alimenti ricchi di ferro, come i legumi, la frutta secca, o le verdure a foglia verde, è importante per assicurarci di non incorrere in carenze.

Purtroppo, però, la carenza di ferro è una tra le più comuni nella popolazione italiana, e molti individui possono avere una carenza senza esserne consapevoli.

La carenza di ferro, infatti, potrebbe manifestarsi con sintomi comuni e poco caratteristici, che potrebbero essere attribuiti anche ad altri disturbi.

Per esempio, potrebbe manifestarsi con sensazione costante di debolezza, oppure mal di testa e capogiro, o con una particolare sensibilità al freddo.

Ma c’è anche un altro sintomo che potrebbe essere causato dalla mancanza di ferro e che tenderebbe a manifestarsi soprattutto nelle donne.

Non solo debolezza, mani e piedi freddi e mal di testa, la carenza di ferro potrebbe causare problemi alla bocca soprattutto nelle donne

Ma di quale sintomo stiamo parlando? Si tratta della comparsa di piccole ferite all’interno della bocca. Queste piccole ferite vengono chiamate afte orali, oppure ulcere aftose. Si tratta, come abbiamo detto, di un problema che si può presentare soprattutto nella popolazione femminile.

Le afte orali possono risultare anche parecchio dolorose, impedendo alla persona di mangiare o di parlare per alcuni giorni. Tra i fattori scatenanti delle afte, ci sarebbero anche carenze alimentari. La carenza di ferro, quindi, causa non solo debolezza, mani e piedi freddi, ma anche altri problemi. In particolare, la carenza di ferro potrebbe causare questo problema, oltre ad altri sintomi. Ma quali sono gli altri fattori scatenanti che sono associati alla presenza di afte alla bocca?

Attenzione anche alla carenza di B12 e di folati

La comparsa delle dolorose e fastidiosissime afte è associata non soltanto a una carenza di ferro nella dieta, ma anche a una carenza di B12 e di folati. Se soffriamo frequentemente di questo problema, sarebbe quindi raccomandabile rivolgerci a un medico che ci potrebbe prescrivere della analisi del sangue per assicurarci che non ci siano carenze.

Attenzione all’igiene orale e al cibo troppo acido o piccante

Chi soffre frequentemente di afte, dovrebbe anche fare la massima attenzione all’igiene orale. È raccomandabile utilizzare uno spazzolino dalle setole morbide, che non causa danni alle gengive e alla mucosa orale. Se abbiamo un’afta in bocca, il consumo di cibi acidi o piccanti potrebbe risultare irritante o doloroso, quindi facciamo attenzione alla frutta acida e ai cibi troppo speziati.

Se assumiamo integratori di ferro, facciamo attenzione al consumo di questa bevanda molto comune, perché potrebbe essere sconsigliata.