Non solo con matita e scotch ma ecco come fare l’eyeliner perfetto in modo semplice anche a 50 60 anni

Le tendenze della moda primavera estate 2022 non riguardano solo gli outfit da indossare. A volte un trucco può essere più chic di tante borse e vestiti. I lettori di ProiezionidiBorsa hanno sicuramente già letto l’approfondimento sul cosiddetto kitten eye. Si tratta di una nuova tendenza per quest’anno che vede un trucco più leggero, più elegante e più semplice da realizzare del classico cat eye. Le lettrici che l’hanno provato possono garantire che allunga il viso e dona allo sguardo una nota di innocente seduzione, proprio come una gattina. L’eyeliner è proprio uno dei segreti delle donne che vogliono dare una profondità tutta diversa al loro sguardo. È importante comunque, in ogni caso, scegliere il tipo di trucco giusto per la propria pelle. Quindi, non solo con matita e scotch possiamo realizzare un trucco profondo. Un grande classico, usatissimo da tutte, è la matita occhi. In tutto e per tutto simile a una matita da disegno, si tempera e si affila secondo il proprio desiderio. È lo strumento migliore per chi inizia e vuole imparare ad applicare correttamente l’eyeliner. Poi c’è il classico pennarello, a punta fine. Questo prodotto è meno indicato per chi cerca sfumature ed è invece perfetto per chi vuole una linea definita e precisa. Infine c’è l’eyeliner liquido, simile allo smalto: forse la tipologia più difficile da usare ma anche quella più versatile.

Non solo con matita e scotch ma ecco come fare l’eyeliner perfetto in modo semplice anche a 50 e 60 anni

Chiariti i tipi di eyeliner in commercio è il momento di capire come realizzare un trucco semplice senza usare i soliti metodi triti e ritriti. Poche sanno che esistono anche degli strumenti “ufficiali” e professionali reperibili in un qualunque negozio di cosmesi. Si chiamano Eyeliner Guide e sono una sorta di “stencil” per il viso. Basta seguire la forma già ritagliata nelle guide in plastica per ottenere i risultati desiderati. A pochi euro ne si comprano diverse, con diversi stili di trucco. Se però non si vuole usare uno strumento del genere, è bene sapere alcuni dettagli essenziali. Primo, le ciglia devono essere incurvate nella maniera corretta. Questo aiuterà a capire che taglio dare alla pennellata di eyeliner. Basta usare un piegaciglia e in pochi secondi sarà tutto perfetto. Per proteggere gli occhi, è una mossa intelligente applicare un primer per le palpebre, specie quando gli occhi sono sensibili e stanchi. Infine, è bene sempre rispettare le proporzioni del proprio volto ed evitare di scegliere linee particolarmente marcate. Andrebbero a “indurire” troppo il viso, invece di ingentilirlo e renderlo elegante.

