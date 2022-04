Non solo con il diploma o la laurea, 1.500 euro di stipendio per 1.956 posti nell’Amministrazione grazie a una sola prova a crocette o a un colloquio

È un periodo di grandi concorsi nella Pubblica Amministrazione. Infatti, le varie Amministrazioni stanno mettendo in campo un progetto di svecchiamento e di assunzione di nuove professionalità in moltissimi settori. Dopo diversi anni di blocco, sembra arrivato il periodo adatto per chi vuole lavorare nel pubblico. Ci sono molti concorsi attualmente attivi, molti già conclusi e molti altri che le Amministrazioni devono ancora bandire.

Il nuovo bando

Molto interessante un bando pubblicato nel numero 28 della Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2022. Infatti, è aperta la selezione pubblica per reclutare 1.956 unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale fanno capo a diverse aree di lavoro e a vari Ministeri. In particolare, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione.

Dunque, non solo con il diploma o la laurea, ma 1.956 nuovi lavoratori a 1.500 euro per lavorare nella Pubblica Amministrazione. La particolarità di questo concorso, oltre all’assunzione di diversi profili per diversi Ministeri, è quella di essere a tempo determinato e parziale. Nel senso che la Pubblica Amministrazione assumerà i vincitori del concorso per 18 mesi e per 18 ore settimanali di lavoro. Per chi punta ad un impiego stabile, bisogna ricordare come spesso nel settore pubblico si procede alle stabilizzazioni. Ovverosia, alla trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato.

Non solo con il diploma o la laurea, 1.500 euro di stipendio per 1.956 posti nell’Amministrazione grazie a una sola prova a crocette o un colloquio

Come ricordato, sono varie sia le aree di lavoro coinvolte dal bando così come i Ministeri e i ruoli da coprire. A seconda del ruolo da ricoprire, verrà richiesto un diverso titolo di studio. Per i profili di funzionario di area funzionale III con fascia retributiva F1 è richiesta la laurea. Mentre per i profili di assistente di area funzionale II e fascia retributiva F2, il diploma di scuola superiore. Infine, per gli operatori di area funzionale II e area retributiva F1 è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Anche le prove saranno leggermente differenti a seconda del profilo prescelto. Per i posti di area funzionale III fascia retributiva F1 e area funzionale II fascia retributiva F2, bisogna svolgere una prova a risposta multipla. Mentre per i posti di area funzionale II fascia retributiva F1 e di categoria A1 è previsto un colloquio di idoneità. Le domande di partecipazione scadranno l’8 maggio 2022 e andranno presentate utilizzando lo SPID. Per qualsiasi altra informazione riguardante il concorso occorre fare riferimento al bando.

Approfondimento

Grande occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione con 100 posti a disposizione e fino a 3.000 euro di stipendio