Ecco le 10 Università italiane che darebbero ottime opportunità di lavoro secondo questa interessante classifica del 2022

Gli studenti che si trovano all’ultimo anno di liceo devono scegliere quale percorso intraprendere dopo la scuola. C’è chi decide di andare subito a lavorare senza proseguire gli studi e c’è chi invece pensa all’università nella speranza di avere un futuro brillante. Qualcuno vorrebbe diventare un medico, qualcun altro sogna di fare l’avvocato o il magistrato e così via tante altre professioni.

Il Mondo del lavoro ci affascina fin da piccoli, quando guardavamo le serie TV e immaginavamo di trovarci al posto dei protagonisti. Tuttavia, non è sempre facile scegliere il percorso universitario migliore e non solo per quanto riguarda la facoltà da scegliere. Il tasto dolente riguarda anche l’Istituto in cui iscriversi, in base ad una serie di caratteristiche. Prestigio dei professori, qualità dello studio, opportunità di lavoro dopo la laurea sono solo alcuni degli elementi su cui si basano le nostre scelte.

Inoltre, non è facile avere un quadro molto ampio di tutte le università italiane o internazionali per scoprire quali siano le migliori. Difficile immaginare di conoscerle tutte, ma ecco che abbiamo un piccolo aiuto dall’esterno. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco le 10 Università italiane che darebbero ottime opportunità di lavoro secondo questa interessante classifica 2022

Lo scorso anno, abbiamo parlato di un’importante classifica degli istituti universitari migliori in Italia dove far studiare i nostri figli. L’analisi si basava sulla graduatoria stilata dall’azienda inglese QS (Quacquarelli Symonds) che anche quest’anno ci mostra i suoi risultati.

Non sembrano esserci importanti cambiamenti rispetto al 2021, ma diamo subito un’occhiata per scoprire qualcosa in più.

Prima in Italia ed alla posizione 142 su scala internazionale troviamo il Politecnico di Milano, che perde qualche posto rispetto al 2021.

Al secondo e terzo posto si confermano rispettivamente l’Alma Mater di Bologna e la Sapienza di Roma. Proprio l’Ateneo romano ha ottenuto il primato per gli studi classici, confermandosi quindi la migliore in tutto il Mondo.

Proseguiamo con la nostra classifica, dove al quarto e quinto posto ci sono le Università statali di Padova e di Milano.

Scendiamo ancora e alle posizioni sei e sette troviamo il Politecnico di Torino e l’Università di Pisa.

All’ottava posizione ecco il San Raffaele di Milano, seguito da un Istituto meridionale, la Federico II di Napoli. Decima e ultima, ma certamente non per importanza, l’Università di Trento.

Ecco le 10 Università italiane considerate migliori a livello globale, un’interessante scoperta per un futuro brillante.

Approfondimento

Studiare nelle migliori Università del mondo gratuitamente e restando comodamente a casa