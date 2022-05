Lo sporco che si deposita tra le fughe dei pavimenti è spesso difficile da eliminare. Proprio per questo, è importante pulirle spesso per evitare che se ne accumuli in eccesso.

Uno dei rimedi più usati per pulirle è la candeggina. In realtà, specialmente se lo sporco non è troppo ostinato, è possibile intervenire anche con il bicarbonato di sodio. Un terzo plausibile rimedio è l’uso di una miscela di acqua e aceto. Quest’ultimo, proprio come il bicarbonato o l’acido citrico, viene spesso usato da chi preferisce pulire casa usando il meno possibile i detersivi.

Non solo con il bicarbonato, ma ecco come rimuovere lo sporco ostinato dalle fughe dei pavimenti senza usare la candeggina e a costo zero

In un erogatore, bisogna versare ½ litro di acqua calda e ½ litro di aceto. Una volta ottenuta la miscela, bisogna spruzzarne un po’ sulla fuga da ripulire. Lasciare agire il prodotto per circa 20 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, ripulire con l’aiuto di un panno in microfibra. Se dello sporco è rimasto ancora sedimentato all’interno delle fughe, si consiglia di ripetere il procedimento.

Ecco che in pochi poco tempo, con il minimo sforzo e quasi a costo zero si sarà risolto questo problema potenzialmente molto fastidioso.

Alcune accortezze da prestare

Per evitare di rovinare il pavimento, si raccomanda di testare la soluzione in un angolo poco visibile prima di applicarla su una vasta superficie.

L’uso dell’aceto per pulire le fughe è sconsigliato in presenza di un pavimento in marmo, poiché quest’ultimo si macchia quando viene a contatto con sostanze acide, come l’aceto oppure il limone. In questo caso, meglio ricorrere alle tante soluzioni alternative disponibili, che potrebbero rivelarsi far maggiormente al caso proprio.

