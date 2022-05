Quando si tratta di verdure ripiene, le zucchine la fanno sempre da padrone. Eppure, ce ne sono anche altre che possono dare vita a un gran piatto preparandole al forno. Come, ad esempio, i peperoni. Scopriamo, perciò, una ricette che li vede protagonisti insieme al nasello, per un piatto squisito e inaspettato.

Vediamo gli ingredienti:

peperoni 3;

capperi sotto sale 30 g;

patate 300 g;

filetti di nasello 200 g;

pangrattato 3 cucchiai;

prezzemolo q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

I peperoni al forno come non li abbiamo mai mangiati grazie al ripieno di pesce

Cominciamo dai pesci, perché, se il nostro pescivendolo non l’ha fatto per noi, dovremo spellarli e rimuoverne le spine. Sciacquiamo i filetti sotto l’acqua corrente e tamponiamo con della carta assorbente.

Passiamo ora ai peperoni, che dovremmo lavare e mettere in una teglia foderata con carta da forno. Facciamoli direttamente in forno caldo a 180° C per circa 40 minuti. Ricordiamo, però, di rigirarli dopo 20 minuti.

Pensiamo anche alle patate, mettendo a bollire dell’acqua in una pentola e poi mettendo il tubero. Accendiamo il fornello e continuiamo la cottura per mezz’ora, dopo aver raggiunto il bollore. Come al solito, se abbiamo dubbi sulla cottura, possiamo sempre pungere le patate con una forchetta. Se questa ci passerà attraverso senza sforzo, allora sono pronte.

Scoliamo le patate e mettiamole sotto acqua fredda per poi rimuovere la buccia senza difficoltà. Schiacciamole con l’apposito strumento o con una forchetta.

Torniamo al pesce affilando un coltello non seghettato per tritare del tutto il nasello. Quando avremo ottenuto una pasta di pesce, uniamola alle patate in una sola ciotola. Mischiamo e aggiungiamo il prezzemolo tritato, i capperi, il pangrattato, un filo d’olio e sale e pepe a piacere. Avremo così creato il ripieno dei nostri peperoni.

Gli ultimi passaggi e la cottura

Prendiamo i peperoni, che si saranno ormai raffreddati, e tagliamo via la parte superiore con il picciolo. Rimarremo così con dei contenitori vegetali da poter riempire. Riempiamoli con la pasta di patate e pesce e mettiamo in piedi i peperoni su una teglia foderata. Ricopriamo la loro superficie con pangrattato e un filo d’olio.

Riscaldiamo il forno a 200° C in modalità statica. Inforniamo i nostri peperoni ripieni e lasciamoli cuocere per circa 15 minuti. Per i successivi 5, invece, sarà meglio impostare il grill. In questo modo, otterremo una superficie croccante e un interno gustoso.

Serviamo i peperoni al forno e godiamoceli ancora fumanti insieme a un bel bicchiere di vino abbinato al meglio.

