Faranno venire l’acquolina in bocca questi dolci da servire durante il cenone o il pranzo di Natale

Durante le festività, in cucina possiamo dare libero sfogo alla fantasia soprattutto nella preparazione dei dolci. A proposito di questo, a breve sveleremo una ricetta davvero imperdibile che tutti ci invidieranno.

Prima dell’arrivo del Natale, tra i preparativi da tenere in considerazione vi sono sicuramente i menù del cenone e del pranzo. Per quanto riguarda il dessert, quest’anno possiamo stupire i nostri invitati con dei dolci davvero spaziali, ossia i fiocchi di neve napoletani. Nelle prossime righe vedremo tutti i passaggi per realizzarli. Innanzitutto, vediamo gli ingredienti necessari per l’impasto:

400 g di farina 00 ;

; 100 g di farina Manitoba ;

; 150 ml di latte ;

; 150 ml di acqua ;

; 80 g di zucchero semolato;

semolato; 10 g di lievito fresco;

fresco; 30 g di burro ;

; un cucchiaino di sale fino;

fino; mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia.

Prepariamo l’impasto in pochi semplici passaggi

Una volta recuperati gli ingredienti, iniziamo la procedura versando le farine all’interno di una ciotola capiente. Dopo di che aggiungiamo anche lo zucchero ed il lievito sbriciolato. Uniformiamo il tutto ed incorporiamo anche il latte e l’acqua. A questo punto, impastiamo con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ora, in una ciotolina, amalgamiamo il burro con l’estratto di vaniglia e introduciamo il tutto nell’impasto. Continuiamo a lavorare quest’ultimo, poi aggiungiamo il sale e continuiamo fino ad ottenere una sfera liscia e compatta. Adesso copriamola e lasciamo lievitare per circa 90 minuti.

Trascorso il tempo necessario, riponiamo l’impasto sul tavolo da lavoro e ricaviamo da esso dei panetti di circa 30 g ciascuno. Fatto ciò, adagiamoli su una teglia rivestita con carta forno e copriamoli con un canovaccio pulito per altri 90 minuti. Nel frattempo, realizziamo il ripieno.

Ecco perché questi fiocchi di neve faranno venire l’acquolina in bocca: il vero segreto è la farcitura

Per fare la crema al latte ci serviranno:

200 g di latte ;

; 60 g di zucchero semolato;

semolato; 20 g di amido di mais ;

; un cucchiaino di miele ;

; mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia.

Versiamo in un pentolino il latte e lo zucchero. Riponiamo il tutto sul fuoco e mescoliamo con una frusta per far sciogliere lo zucchero. Dopo di che aggiungiamo il miele, l’estratto di vaniglia e, continuando a mescolare, anche l’amido di mais. Quando la crema si sarà addensata, riponiamola in un contenitore e lasciamola raffreddare prima a temperatura ambiente, poi in frigorifero.

Ora passiamo alla crema alla ricotta. Per farla, avremo bisogno di:

150 g di ricotta vaccina;

vaccina; 150 g di panna fresca liquida;

fresca liquida; 25 g di zucchero a velo;

a velo; scorza di limone.

Per prima cosa, versiamo la ricotta in un colino e setacciamola. Introduciamo ora lo zucchero a velo e la scorza di limone e mescoliamo con una frusta.

Quando il composto diventerà liscio, aggiungiamo la crema al latte e la panna fresca liquida. Ora non ci resta che spalmare sulla superficie delle palline un mix di tuorlo sbattuto e latte. Inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti e, una volta pronti, farciamoli con la crema. Seguendo questa ricetta, otterremo dei dolci che faranno venire l’acquolina in bocca a tutti i commensali.