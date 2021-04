Lo sappiamo bene, il profumo come una firma. Ognuno ha il proprio ed è difficilissimo scegliere la fragranza giusta per noi. Una volta trovato il profumo perfetto per la nostra personalità non vediamo l’ora di indossarlo. Solitamente però lo applichiamo solo sul collo e sui polsi. Ci sono però anche altre parti del corpo che possono essere profumate. Ciò ci donerà ancora più fascino! Non solo collo e polsi, ecco altre aree seducenti su cui applicare il profumo per essere irresistibili con pochi spruzzi.

Per la vita di tutti i giorni

Alcuni di questi consigli sono perfetti per la vita di tutti i giorni. Altri invece sono perfetti per quando vogliamo essere particolarmente seducenti o per periodi dell’anno particolari. Nel primo caso possiamo ad esempio applicare il profumo anche sulla nuca. In questo modo tutto il nostro capo sarà profumato. Un’altra area molto gettonata è quella dietro le orecchie.

In questo caso possiamo spruzzare il profumo sui nostri indici e poi applicarlo con le dita dietro l’orecchio. Anche l’incavo del gomito, zona molto irrorata di sangue, è perfetta per il profumo. In alternativa possiamo inoltre spruzzare un un po’ di profumo sui nostri capi come sciarpe e vestiti.

Per sedurre

Se però vogliamo essere particolarmente affascinanti possiamo optare per altre aree del corpo. Non solo collo e polsi, ecco altre aree seducenti su cui applicare il profumo per essere irresistibili. Riprendendo le tradizioni del Medioevo, possiamo spruzzare del profumo sul petto. Possiamo farlo sul cuore o tra il seno, per le donne. Gli uomini possono invece applicarlo sui pettorali. Anche l’area intorno all’ombelico è perfetta per un po’ di profumo.

Quando invece c’è la bella stagione e iniziamo a indossare abiti più leggeri possiamo anche applicare il profumo dietro le ginocchia. Bisogna però fare attenzione. Non bisogna esporre queste aree al sole diretto perché il profumo potrebbe fare reazione e provocare irritazioni della pelle.