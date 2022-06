Non solo citronella per allontanare api e vespe, ma questi ingredienti naturali, alternativi ed economici che abbiamo in casa

Con l’estate non è difficile trovare fastidiosi insetti e animaletti vari in giardino. Non solo, ma spesso anche il nostro terrazzo ne viene colpito. Dobbiamo quindi stare particolarmente attenti durante questa stagione ad animali pericolosi. Tra questi potremmo trovare anche api e vespe, che con la bella stagione iniziano a viaggiare. Ricadiamo quindi sulla citronella, disprezzata dagli insetti. Se non ne abbiamo in casa, però, possiamo ricorrere anche ad altre soluzioni.

Gli spazi esterni delle nostre abitazioni potrebbero essere la nuova casa di questi animali. Importantissimo differenziare le vespe dalle api, perché le seconde sono fondamentali per il nostro ecosistema e vanno protette. Dopo averle individuate, possiamo ricorrere a questi metodi naturali per allontanarle. Non solo citronella per allontanare api e vespe, ma questi ingredienti economici.

Distinguiamo questi insetti

Le vespe e le api sono facilmente confondibili se non si osserva bene. Le seconde sono pelose e hanno un colore che tende al marrone oppure al nero. Le vespe, invece, sono senza pelo e sono di colore giallo acceso con strisce nere. Inoltre, sono caratterizzate da un restringimento a metà del loro corpo. Sono molto più aggressive delle api e possono pungere più di una volta.

Per quanto riguarda gli alveari, se ne troviamo uno all’esterno della nostra casa, rivolgiamoci agli esperti. Non agiamo in autonomia, soprattutto nel caso in cui si trattassero di api.

Se siamo preoccupati che questi animali possano entrare in casa, allora possiamo utilizzare dei metodi naturali per allontanarli.

Il primo è il caffè. Mettiamo un po’ di caffè dentro un involucro di carta stagnola e bruciamolo. Possiamo anche utilizzare un contenitore di alluminio con tappo. Il fumo del caffè avrà un odore intenso che non piace agli insetti e li tiene distanti.

Il secondo metodo è l’aglio, in particolare se in polvere. In un contenitore, dotato di spruzzino, mettiamo un po’ d’acqua e aglio e spruzziamo quando vogliamo allontanare api e vespe. Allo stesso modo anche i cetrioli sono molto sgraditi a questi animali. Basterà tenere da parte le bucce e metterle in ciotole sulle finestre o vicino a delle aperture. Anche spargerle in giardino potrà aiutare a tenere a distanza questi insetti.

Infine, gli oli essenziali sono la nostra migliore arma. In particolare quello all’alloro è indicato per allontanare api e vespe. Ci basterà utilizzare un diffusore oppure spargerne qualche goccia vicino ad eventuali porte e finestre. Anche eucalipto e lavanda sono molto efficaci grazie alla loro fragranza intesa.

Ricordiamoci che api e vespe attaccano solo quando si sentono minacciate. Se riusciamo a mantenere la calma, generalmente vanno via da sole. Questo perché potrebbero essere state attirate da altro, come frutta o fiori.

