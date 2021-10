Chi non ha mai desiderato di avere una casa completa, bella e immersa in uno scenario da sogno spendendo poco?

Già da qualche anno esiste un progetto di rivalutazione di proprietà abbandonate ma ancora perfettamente abitabili che vengono vendute all’incredibile cifra di 1 euro.

L’idea è nata in Sicilia ma si è presto diffusa in tutta Italia. Per esempio, nel comune di Rocchetta a Volturno, in Molise, è possibile acquistare una proprietà comunale nel vecchio centro storico a condizione che l’acquirente sia un’artista per lavoro.

Come logico intuire, le case messe a disposizione tramite questo progetto sono andate a ruba. Spesso si tratta di proprietà immobiliari in luoghi incontaminati, borghi antichi stupendi ma ormai preda dello spopolamento e altre situazioni simili.

L’obiettivo è proprio quello di rivalutare queste proprietà, ma soprattutto il territorio che le ospita: i nuovi proprietari, quindi, ristrutturano e rendono di nuovo di valore vecchie case abbandonate.

Non solo case a 1 euro ma con pochi spiccioli si possono acquistare anche splendide proprietà

Il progetto, che inizialmente sembrava folle, in realtà ha preso piede non solo in Italia ma in tutto il Mondo. Un successo internazionale che sembra destinato ad espandersi, Infatti, non solo case a 1 euro ma con pochi spiccioli si possono acquistare anche splendide proprietà. Sembra impossibile, ma è tutto vero.

A fronte di questo enorme successo, sta, infatti, per arrivare una grossa novità. Non solo abitazioni, ma anche tante altre proprietà che hanno bisogno di essere riqualificate e di ritrovare un senso saranno cedute con lo stesso meccanismo delle case a 1 euro.

Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di proprietà dello Stato ormai abbandonate, terreni, grandi edifici in zone rurali, ma anche fari e stazioni ferroviarie. Infatti, in un precedente articolo abbiamo parlato dell’ANAS che assegnava ai migliori progetti 100 case cantoniere.

Tanti immobili e opportunità

La ragione dietro questa scelta è semplice. Le case a 1 euro hanno funzionato tantissimo e che l’obiettivo di riqualificazione territoriale in molti casi è stato raggiunto, perché non estendere questa possibilità anche ad altri tipi di immobili?

Del resto, l’idea ha avuto anche un risvolto interessante sul mercato immobiliare, riuscendo a rivitalizzare un settore che era di fatto fermo. In più, grazie ai prezzi così accessibili, diventa molto più facile attirare nelle zone da riqualificare nuovi cittadini.

Questo vuol dire nuovi investimenti, nuove aziende, attività commerciali e turistiche, ristrutturazioni e attività culturali. Quindi: lavoro, economia circolare e più benessere per gli abitanti stessi.

I fari e le case cantoniere, di certo, non sono la stessa cosa di una casa. Ma perché non pensare a un’interessante attività commerciale dentro di essi? Per esempio, un bel ristorante sul mare in un vecchio faro sarebbe un’idea stupenda e molto caratteristica. Si e come il progetto delle proprietà a 1 euro avrà successo lo si scoprirà solo nelle prossime settimane.