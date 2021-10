Le rose sono fra le piante da fiore più apprezzate per il loro profumo ed eleganza. Sono anche piuttosto resistenti e per questo riescono a tingere di colore i nostri giardini quasi ogni primavera. Se però desideriamo fioriture abbondanti, non possiamo far passare l’autunno senza dedicargli cure particolare. In realtà, basta seguire 3 pratici consigli prima dell’inverno per avere rose sane e rigogliose in primavera. Infatti, anche le rose non sono immuni alle basse temperature, al vento e alla neve. Quindi, dobbiamo pensare noi a preservarle con dei semplici accorgimenti. Non avremo bisogno di particolari materiali, né di grandi spese. L’unica cosa che dobbiamo investire è il nostro tempo e anche in questo caso queste operazioni non prenderanno più di 30 minuti.

Il ciclo vitale

La maggior parte delle rose segue un ciclo vitale. Autunno e inverno sono il loro periodo di riposo, caratterizzato dalla presenza di bacche a volte rosso vivo. Infatti, anche se spesso le sottovalutiamo, queste possono aggiungere colore al nostro giardino sia in autunno che in inverno. In primavera poi arrivano finalmente le rose profumate e dalle mille tonalità. È a questo tipo di rose che si riferiscono ai consigli di oggi, dal momento che alcune varietà fioriscono in momenti diversi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 pratici consigli prima dell’inverno per avere rose sane e rigogliose in primavera

Il primo consiglio si riferisce a quando piantare le rose. La primavera e l’inverno sono entrambe stagioni di passaggio dai climi caldi ai freddi o viceversa. Quindi, nonostante ciò che molti pensano, possiamo piantare le nostre rose non solo in primavera ma anche in autunno. Questo è il momento migliore per metterle a dimora, così da averle pronte in primavera. In quel momento infatti saranno sviluppate abbastanza per donare un gran numero di fiori. Questo grazie alle piogge autunnali che favoriscono lo sviluppo delle radici.

Quelle stesse piogge in autunno possono danneggiare altri tipi di fiori, che quindi dobbiamo proteggere. Questo non è il caso delle rose, dal momento che sono molto resistenti al freddo. Allo stesso tempo, possono solo giovare di qualche protezione in più, ripagandoci con fioriture più abbondanti in primavera. Questo è particolarmente importante in quelle zone del Paese dove il freddo e pungente e permane per diverse settimane. In questi casi, possiamo riparare il punto di innesto con della paglia o altri materiali naturali. Possiamo utilizzare dello stallatico, del compost, foglie secche o corteccia. Con queste creiamo uno strato di circa 8 cm. In questo passaggio però è essenziale rimuovere il fogliame della pianta e altro materiale che con l’umidità potrebbe marcire.

Come ultimo consiglio ricordiamo che il periodo ideale per la potatura delle rose, non è solo la primavera. Infatti, l’autunno è il momento giusto per potare le nostre rose se ci troviamo nell’Italia meridionale. Questo perché le gelate potrebbero danneggiare la pianta appena potata portando alla formazione di malattie e parassiti. A questo proposito, ricordiamoci che l’autunno è il momento migliore per contrastare un comune insetto parassita.