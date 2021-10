Mangiare fuori casa è forse uno dei grandi piaceri della vita, soprattutto per un italiano. Offre l’occasione di spendere del tempo all’insegna della convivialità e del buon cibo. Tutti aspetti a cui abbiamo dovuto rinunciare durante questo lungo periodo pandemico. Adesso però, anche se con le giuste precauzioni, possiamo di nuovo goderci una piacevole serata in compagnia. Spesso per decidere in che locale andare ci facciamo consigliare degli amici o dagli “amici virtuali” di Tripadvisor. Questa piattaforma infatti ci permette di confrontare le recensioni della stragrande maggioranza dei ristoranti del nostro Paese. A volte però, troppa varietà ci fa sfuggire i posti in cui vale veramente la pena mangiare. Per questo qui ne proponiamo una breve lista. Troveremo la cucina italiana al suo meglio in questi 4 popolari ristoranti della capitale da cui saremo completamente soddisfatti. Questo giudizio si basa sulle recensioni lasciate dai commensali riportate fedelmente da Tripadvisor. Questi locali saranno la scelta giusta sia che ci troviamo a Roma per piacere, lavoro o studio.

La cucina italiana al suo meglio in questi 4 popolari ristoranti della capitale

Il primo locale di cui vogliamo parlare si trova nella zona di Trastevere: Tonnarello. Questo locale ha raggiunto un punteggio di 4.5 stelle con oltre 32 mila recensioni. Questa combinazione è particolarmente difficile da raggiungere, dal momento che ci sarà sempre qualcuno insoddisfatto in un pubblico così grande. Per questo Tonnarello è al 98° posto sugli oltre 10 mila ristoranti di Roma. Questo punteggio si riferisce alla bontà del cibo, al servizio e al rapporto qualità prezzo (che è comunque medio). È aperto sia a pranzo che a cena e offre la tipica cucina laziale in un ambiente informale, fra la classica osteria e il moderno.

Salendo in classifica troviamo un altro locale di Trastevere. Questo ha raggiunto l’impossibile punteggio di 5/5 con oltre 12 mila recensioni. Per questo, si trova alla posizione 49 della classifica romana. Il locale in questione si chiama Nannarella e propone una cucina tipica italiana, romana e perlopiù mediterranea. Anche qui, ci troviamo in una fascia di prezzo media che va dai 15 ai 30 euro a persona circa.

Continuiamo con la Tavernetta 29 da Tony e Andrea, una osteria tipica sempre a Trastevere. Qui la cucina è 100% laziale e si vanta dei suoi deliziosi piatti di pesce. La proposta deve piacere perché questo ristorante si trova al 22° posto fra i locali romani in base alle recensioni di Tripadvisor. La fascia di prezzo è media e il servizio sembra conquistare i clienti.

Un ristorante un po’ alternativo

Concludiamo la nostra lista con Pane e salame, quello che è un po’ un ristorante alternativo . Si trova nella zona di Municipio I a breve distanza dalla Fontana di Trevi. Questo piccolo locale propone steet food in versione italiana. Qui infatti potremo assaggiare dei panini davvero fenomenali a prezzi competitivi. Anche qui troviamo il massimo del punteggio con quasi 8000 recensioni. Questo gli è valso la posizione numero 20 rispetto agli altri ristoranti romani. Quindi, per un pasto veloce senza rinunciare al gusto questa potrebbe essere la scelta perfetta.