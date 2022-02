Saranno «Brividi» per Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022 che si svolgerà la prossima primavera al PalaOlimpico di Torino. Il duo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo dovrà sfidare, a sorpresa, Achille Lauro. Il trasgressore spesso a torso nudo, ha vinto l’attesissimo Festival «Una voce per San Marino» con l’inedito «Stripper». Una sorpresa per lui, per il Belpaese ma soprattutto per gli interpreti di «Brividi» che avranno vita difficile.

La kermesse

All’atteso appuntamento sanmarinese hanno preso parte tra gli altri Ivana Spagna, da tempo un po’ ai margini dei riflettori. Quella di «Give Me» e «Call me» degli anni che furono. Per non parlare della fortunatissima «Gente come noi» del 1995. Ha partecipato anche Valerio Scanu che vinse Sanremo nel 2010 con il testo «Per tutte le volte che». E pure lui non lo avevamo più visto. Così i sanmarinesi hanno avuto il loro «Sanremo» perché come ospite hanno avuto persino l’onore di seguire l’esibizione di Al Bano. Ma il vincitore è lui: Achille Lauro. Stamane lo abbiamo visto anche sfilare in cartapesta su un carro allegorico dedicato solo a lui in quel di Viareggio. Manco a dirlo, vestito da Papa. Però almeno in questo caso, era vestito. Ci perdonerà, ma lui fa della provocazione un distinguo.

Achille Lauro sui carri di Viareggio e da San Marino approda all’Eurovision

«Parteciperò all’Eurovision2022 con il brano “Stripper” – ha scritto sulle pagine social – una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. Grazie di cuore a San Marino, “l’antica terra della libertà”, per avermi invitato alla primissima edizione del suo festival e aver reso possibile tutto ciò».

Eurovision 2022

La sfida è fissata per il prossimo maggio a Torino con la presentazione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La gara sarà divisa in due semifinali cui parteciperanno 18 Paesi e poi una finale con i 5 finalisti e gli “aventi diritto” cioè l’Italia, la Spagna, La Francia e la Germania. Dunque Achille Lauro sui carri di Viareggio e da quel di San Marino approda all’Eurovision per un’edizione tutta da seguire con tre nomi italiani in gara.