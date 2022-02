Il tema dominante della seconda serata festivaliera è la discriminazione in tutte le sue forme. A partire dal razzismo vero e proprio, all’omofobia, passando per «il poco ricco». E a chiusura l’ironia sui virologi che accende una speranza negli italiani. Protagonista della serata, oltre la canzone, è Checco Zalone che in chiusura del suo intervento canta «Pandemia ora che vai via» con l’orchestra diretta da «Beppe Virussicchio». E che sia fine davvero per la pandemia perché la scelta delle riaperture e la possibile fine dello stato di emergenza potrebbero non coincidere con la fine della circolazione del virus. Non a caso il virologo Matteo Bassetti ha appena commentato: «speriamo la canzone porti fortuna e arrivi la fine della pandemia». Ma questa è un’altra storia che non trova spazio nella serata che con allegria spinge alla riflessione.

Lorena Cesarini

La voce femminile nella presentazione delle canzoni porta in scena un monologo contro il razzismo. Si commuove. «Qui tutti piangono», ironizza dopo il comico Zalone alludendo anche alla commozione di Damiano dei Maneskin la prima serata, unitamente a quella di Amadeus. Emozionatissima, Lorena ci è piaciuta perché ha mostrato sè stessa. Certo c’era un copione ma lei ha recitato poco perché ha vissuto le parole proferite. Perché è risultata simpatica nella sua semplicità quasi puerile nonostante non sia una donna di eccezionale bellezza estetica. Con lei ha vinto la naturalezza che piace tanto perché di finzioni e maschere gli italiani sono stanchi.

A Sanremo Zalone canta l’eclissi dei virologi e l’omofobia e gli ascolti schizzano

Intanto la classifica provvisoria si aggiorna. Elisa con il testo «O forse sei tu» è al timone seguita da Emma Marrone e il duo Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Questa sera è la volta di Cesare Cremonini come super ospite e Roberto Saviano. Madrina sarà Drusilla Foer che ha lavorato in tv come giudice del programma musicale Strafactor ed editorialista di alcuni programmi di Piero Chiambretti. Sempre atteso Fiorello, presente la prima serata, ieri sera Sanremo Zalone canta l’eclissi dei che canta l’eclissi dei virologi e l’omofobia.